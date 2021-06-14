Риз Уизерспун очаровала летним образом в легком платье: фото с подсолнухами

Американская актриса Риз Уизерспун покорила публику новым образом. Она предстала перед камерой в красивом летнем платье и держала в руках букет больших подсолнухов.

Риз Уизерспун является одной из самых популярных актрис современного кинематографа. Однако она очаровывает публику не только на телеэкранах, но и в социальных сетях.

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Летний look Риз Уизерспун

Знаменитость часто публикует фотографии, которые делает во дворе собственного загородного поместья. Риз демонстрирует красивые аутфиты, которыми подчеркивает женственность.

На днях актриса обнародовала снимок, на котором предстала перед камерой в красивом бело-бежевом полосатом платье. Наряд имел короткие рукава и лаконичный вырез в зоне декольте, который добавлял нежности. Соединила look с открытой летней обувью на низком каблуке.

Белокурые волосы красавица уложила в легкие локоны и забрала их назад, надев на голову очки. Среди украшений довершила аутфит маленькими серьгами-кольцами. Уизерспун накрасила веки коричневыми тенями, а губы – нежно-розовой помадой.

Риз мило улыбалась, а в руках держала красивый букет подсолнухов.



Риз Уизерспун в летнем платье / Фото из инстаграма Риз Уизерспун