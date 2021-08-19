Рита Ора засветилась на дне рождении старшего на 16 лет бойфренда: яркие фото

Слухи о романе 30-летней Риты Оры с голливудским режиссером Тайкой Вайтити ходили еще в мае. Тогда звезды скрывали свои отношения, а теперь открыто демонстрируют чувства на вечеринке ко дню рождения оскароносного продюсера.

Режиссер ленты "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити отмечал день рождения еще 16 августа, однако фото с громкого празднования появились в сети лишь через три дня. Именинник устроил звездную вечеринку, на которой появились Кристен Стюарт, Пэрис Джексон, Эшли Бенсон, Рами Малек и другие представители Голливуда. Едва ли не самым ожидаемым было появление певицы Риты Оры.

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Похоже, знаменитых гостей Тайка Вайтити собрал в собственной вилле с бассейном. Он угощал их японской кухней – сушами и настойкой саке. В конце празднования Рита Ора презентовала 46-летнему бойфренду клубничный торт со сливками. Вместе со свечой на нем красовалась фотография режиссера.

Образ Риты Оры на дне рождении бойфренда

Риту Ору и Тайку Вайтити застали на свиданиях еще в апреле. Слухи о романе они подтвердили лишь две недели назад – на премьере фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет". На красной дорожке в Лос-Анджелесе звезды появились вместе и держались за руки.

Аутфит певицы на вечеринке в честь Тайки Вайтити заслуживает особого внимания. Обольстительная Рита Ора превзошла всех гостей, ведь появилась в полупрозрачном обтягивающем платье.

Певица была одета в черный наряд длины миди с очень откровенным декольте и прозрачными вставками на животе, бедрах и рукавах.

Сексуальный образ звезда довершила черными ботфортами, стильной сумочкой на цепочке и многочисленными золотыми украшениями – часами, браслетами, серьгами и кольцами.

Рита Ора выглядела так, будто собиралась на красную дорожку.

Рита Ора на дне рождении Тайки Вайтити / Фото из инстаграма певицы

Рита Ора на дне рождении Тайки Вайтити / Фото из инстаграма певицы

Фото со дня рождения Тайки Вайтити

Рита Ора с Тайкой Вайтити / Фото из инстаграма певицы

Рита Ора с Тайкой Вайтити / Фото из инстаграма певицы