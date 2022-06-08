"Рисунок Герою": Светлана Тарабарова с детьми стала посольством проекта благодарности

Благотворительный фонд "Цель" при поддержке Укрпочты положил начало общенациональному проекту благодарности "Рисунок Герою". Светлана Тарабарова с сыном Иваном и дочерью Марией присоединились к этому проекту, чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины и передать ребятам на передовую.

В рамках этого проекта дети могут выразить благодарность современным украинским героям, отправив свой рисунок в любое отделение Укрпочты. Все картинки передадут военным в горячие точки на фронте.

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Светлана Тарабарова стала послом проекта "Рисунок Герою"

Артистка вместе с мужем помогла детям создать рисунок, на котором Иван и Мария изобразили желанный сюжет мирной Украины. На листе изобразили родной дом с украинским флагом на крыше, ярким солнцем и мирным небом.

Сказать "спасибо" можно, нарисовав рисунок. Украинские защитники, особенно военные, с нежностью относятся к письмам и рисункам, которые украинские дети передают через волонтеров на фронт. Написанное детской рукой "спасибо" и "возвращайтесь живыми", поднимает моральный дух и дает силы. Моя миссия в проекте – сделать все возможное, чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины, чтобы передать их ребятам на передовую,

– сказала Светлана Тарабарова.

Светлана Тарабарова рисовала с детьми: смотрите видео онлайн

Исполнительница призвала поклонников присоединиться к проекту, привлекать детей, чтобы поддержать наших защитников, которые ежедневно выгоняют оккупантов из украинских земель. Светлана Тарабарова примет участие в передаче рисунков военнослужащим ВСУ.

Проект благодарения "Рисунок Герою": главное

Организаторы стремятся собрать 500 тысяч рисунков.

Их отправят в воинские части, больницы и подразделения.

Из всех направленных работ представители фонда "Цель" рандомно выберут 500 рисунков и превратят их в NFT, средства по продаже которых на аукционе будут направлены на реализацию проекта "Детский сад будущего". Ребенок-автор рисунка, который будет продан по самой высокой цене, получит подарок – Apple IPad Air из Apple Pencil для рисования.