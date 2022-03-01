Рисует черные квадраты: Катя Осадчая показала, как война в Украине повлияла на ее 5-летнего сына

Уже шестой день подряд по Киеву гатят российские ракеты. От этого страшно не только взрослым, но и детям. К примеру, Катя Осадчая показала, что ее 5-летний сын Иван уже который день рисует только черным фломастером.

Звездные супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов живут в загородном комплексе под Киевом, который российские войска штурмуют уже шестой день подряд. Однако убегать из столицы ведущие не хотят, они остаются дома. С ними двое сыновей – 5-летний Иван и полугодовалый Даниил. Если младший ничего не понимает, то старший уже знает, что такое война.

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Как война повлияла на сына Кати Осадчей

Очевидно, телезвезда развлекает Ивана раскрасками. Однако из десятка ярких фломастеров мальчик выбирает только черный. Им он рисует квадраты и цифры.

Иван рисует последние дни такие картины,

– написала Катя Осадчая с эмоджи, которое заливается слезами.

Сын Кати Осадчей рисует черные квадраты / Фото из инстаграмма ведущей

Кстати, MamaRika на протяжении последних пяти дней тоже оставалась в частном доме вблизи столицы с маленьким сыном Давидом. Однако рискнула уехать в Одессу, на родину мужа, ведь к ним очень доносились взрывы из Гостомельского аэропорта.

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