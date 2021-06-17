Рики Мартин с мужем украсили обложку глянца: чувственные фото

Известный пуэрториканский певец Рики Мартин и его муж Джван Йосеф снялись в романтической фотосессии для издания CAP 74024. Влюбленные нежно обнимались и не сдерживали чувств.
Пуэрториканский исполнитель Рики Мартин и художник Джван Йосеф вместе украсили очередной номер издания CAP 74024. Пара поделилась фотографиями на личных страницах в инстаграме.
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Фотосессия Рики Мартина и Джвана Йосефа
Влюбленные позировали в черно-белой фотосессии. Главный акцент в съемке был сделан на демонстрации истинных чувств. Пара улыбалась, обнималась и порой не скрывала страсти.
Джван Йосеф и Рики Мартин в фотосессии / Фото с инстаграма Рики Мартина
Мужчины позировали в сдержанных нарядах. Для первого образа они выбрали белые футболки. На других фото Рики и Джван появились с проницательными взглядами в черных футболках и костюмах.
Джван Йосеф и Рики Мартин в фотосессии / Фото с инстаграма Рики Мартина
Напомним, недавно Рики Мартин рассказывал о судьбоносное встрече с Джваном Йосефом. Мужчины сначала переписывались в социальных сетях, а затем встретились вживую. Тогда они оба поняли, что хотят быть вместе.
Джван Йосеф и Рики Мартин в фотосессии / Фото с инстаграма Рики Мартина
Реакция сети
Поклонники только положительно отреагировали на фотосессию супругов. Они засыпали звезд комплиментами:
- "Какие фото и какие красивые модели";
- "Какие вы красивые";
- "Короли";
- "Боже, влюбилась в эти фотографии";
- "Сексуально";
- "Красивые";
- "Это любовь".