Рики Мартин разводится с мужем после 8 лет вместе: "Решили расторгнуть брак"
Источник:Рики Мартин
Певец Рики Мартин и его муж Джван Йосеф расстаются после шести лет в браке и восьми в отношениях. Они объявили, что сохранят теплые отношения ради детей.
Пуэрто-риканский певец Рики Мартин и его партнер, шведско-сирийский художник Джван Йосеф объявили о разводе.
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Рики Мартин расстается с мужем
Пара сообщила, что принимает решение для детей. Они хотят сохранить хорошие отношения, чтобы в дальнейшем вместе воспитывать малышей.
Некоторое время мы думали о том, чтобы изменить наши отношения, и после тщательного обсуждения решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством для наших детей – сохраняя и уважая то, что мы пережили как пара, все эти замечательные годы,
– сообщили мужчины.
"Наше самое большое желание сейчас – сохранить здоровую семейную динамику и отношения, основанные на нашей искренней дружбе, поскольку мы продолжаем совместное воспитание наших детей".
Рики Мартин и Джван Йосеф / Фото из инстаграма Рики Мартина
Что известно о браке Рики Мартина и Джвана Йосефа
- Пара познакомилась в инстаграме. Мужчины сначала переписывались в социальных сетях, а впоследствии встретились вживую. Тогда они поняли, что хотят быть вместе.
- Рики Мартин и Джван Йосеф поженились в 2017 году после того, как встречались два года. В следующем году у них появилась дочь Люсия от суррогатной матери, спустя еще год – сын Ренн.
- Также Рики Мартин воспитывает 14-летних сыновей-близнецов Маттео и Валентино. Они тоже родились благодаря суррогатной матери.
Рики Мартин и Джван Йосеф с детьми / Фото из инстаграма Рики Мартина