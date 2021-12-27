Рианна растрогала сеть детским фото, на котором позировала совсем крохой

Певица и бизнесвумен Рианна крайне редко делится с фанами личным. Так, она не стала показывать, как отпраздновала Рождество 2021, а поделилась архивным фото с детства.

В то время как мировые знаменитости подбирали family look для празднования Рождества и праздничных фото, 33-летняя Рианна сохранила приватность и в этот праздничный вечер. Однако артистка не оставила 114-миллионную аудиторию без поздравлений. Она отыскала детское фото из семейного альбома и показала, как выглядела маленькой.

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Детское фото Рианны

В кадре кроха позировала с Сантой в красном тулупе. Будущая звезда одета в ярко-красную футболку оверсайз и джинсы. Вьющиеся волосы она собрала в хвост и ласково улыбалась на камеру.

Сеть очаровали ее пухлые щечки и выразительные карие глаза. Так, архивное фото Рианны "пролайкали" 4,5 миллиона пользователей инстаграма.

Рианна в детстве / Фото из инстаграма певицы

В комментариях фолловеры певицы отметили, что она ничуть не изменилась: