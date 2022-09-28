Андрей Бедняков высмеял результаты псевдореферендумов и посмеялся над оккупантами
Источник:Андрей Бедняков
Россияне проводят псевдореферендумы на оккупированных территориях, где придумывают цифры с количеством голосов. Андрей Бедняков прокомментировал цирк, организованный захватчиками.
Российские оккупанты провели так называемые "референдумы", целью которых является присоединение четырех областей к России. Однако фиктивность квазиреферендумов очевидна – все цифры просто придуманы.
К слову Путин аннексирует оккупированные земли, чтобы забрать на войну украинцев во время осеннего призыва – ISW
Бедняков посмеивался над оккупантами
Мариуполец Андрей Бедняков прокомментировал псевдореферендумы в областях. Он высмеял цифры, которые приводят оккупанты как реальные. Ведущий показал фото, на которых виднеется множество пустых бюллетеней.
"Руzкий референдум", - написал ведущий.
Псевдореферендум / Фото с инстаграмм-сториз
Также Андрей Бедняков показал кадры цифр результатов голосования. В Запорожской области оккупанты указали, что на голосование пришло около 40 тысяч человек. Но население этой области – около 1,6 миллионов.
А почему не 102 процента?! Еще: население Запорожской области – 1,638 миллиона,
– добавил Андрей Бедняков.
Псевдореферендум / Фото с инстаграмм-сториз
Андрей Бедняков посмеялся над оккупантами, предложив провести "референдум" в инстаграмме и присоединить Владивосток к Японии, показав результаты через час.