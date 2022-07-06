На этой сцене когда-то выступал, – Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве

6 июля 2022 , 11:03
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инстаграмм Григория Решетника

Украинский телеведущий Григорий Решетник родом из Николаева, потому тяжело переживает обстрелы родного города. В последнее время город усиленно бомбардируют, а сегодня уничтожили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный".

Утром вторника, 5 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами город Николаев. Пока информации о пострадавших или погибших нет. Днем ранее вражеские ракеты уничтожили одно из главных культурных сооружений города – дворец культуры, где до войны люди собирались на концертах и "67 лет изобиловали жизнью".

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Свое детство там же провел Григорий Решетник. Говорит, что школьником там не раз выступал

Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность,
– говорит Решетник.

В то же время, ведущий добавил, что если бы сложно нам не было, мы обязаны победить: "И мы это сделаем – непременно!!! Ради нашего независимого будущего", – говорит Григорий.

На кадрах можно увидеть, как выглядел до "спасения" россиян, и после.

Для просмотра всех фото пролистывайте направо:

Кто собирался во дворце культуры Николаева

На базе Николаевского дворца культуры действовало 16 клубных формирований, где собирались сотни взрослых и молодых жителей города:

  • Камерный женский хор;
  • Студия бального танца;
  • вокальная студия;
  • Театральная студия;
  • Кружок моделирования, кроя и шитья;
  • Студия народного танца;
  • Историко – мемориальный клуб;
  • Творческое объединение;
  • Физкультурно оздоровительное объединение;
  • Общественная организация "Николаевское городское общество имени Рериха";
  • Шахматный клуб;
  • Клуб любителей здорового образа жизни.

Возле дворца культуры также была размещена концертная площадка, а также концертный и выставочный зал.

Автор: Уляна Журба