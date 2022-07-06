На этой сцене когда-то выступал, – Решетник показал разрушенный дворец культуры в Николаеве
Источник:инстаграмм Григория Решетника
Украинский телеведущий Григорий Решетник родом из Николаева, потому тяжело переживает обстрелы родного города. В последнее время город усиленно бомбардируют, а сегодня уничтожили Николаевский городской дворец культуры "Корабельный".
Утром вторника, 5 июля, российские оккупанты обстреляли ракетами город Николаев. Пока информации о пострадавших или погибших нет. Днем ранее вражеские ракеты уничтожили одно из главных культурных сооружений города – дворец культуры, где до войны люди собирались на концертах и "67 лет изобиловали жизнью".
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Свое детство там же провел Григорий Решетник. Говорит, что школьником там не раз выступал
Николаев… Мой родненький… На сцене этого зала я когда-то выступал еще школьником. А сегодня он разрушен оккупантами. Сердце болит и разрывается, ведь это память, воспоминания, такое родное и незаменимое… Детство и юность,
– говорит Решетник.
В то же время, ведущий добавил, что если бы сложно нам не было, мы обязаны победить: "И мы это сделаем – непременно!!! Ради нашего независимого будущего", – говорит Григорий.
На кадрах можно увидеть, как выглядел до "спасения" россиян, и после.
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Кто собирался во дворце культуры Николаева
На базе Николаевского дворца культуры действовало 16 клубных формирований, где собирались сотни взрослых и молодых жителей города:
- Камерный женский хор;
- Студия бального танца;
- вокальная студия;
- Театральная студия;
- Кружок моделирования, кроя и шитья;
- Студия народного танца;
- Историко – мемориальный клуб;
- Творческое объединение;
- Физкультурно оздоровительное объединение;
- Общественная организация "Николаевское городское общество имени Рериха";
- Шахматный клуб;
- Клуб любителей здорового образа жизни.
Возле дворца культуры также была размещена концертная площадка, а также концертный и выставочный зал.