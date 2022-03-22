"Решайте" Путина, потому что останетесь без трусов, – Эктор Хименес-Браво обратился к олигархам

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво находится за границей, однако всячески помогает беженцам из Украины. Он призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока не потеряли все.

Эктор Хименес-Браво всем сердцем поддерживает украинцев. Он призвал российских бизнесменов сделать все для того, чтобы остановить Путина.

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Эктор Хименес-Браво обратился к российским олигархам Повар опубликовал фото и видео, сделанные в порту турецкого города Бодрум. Там в понедельник, 21 марта, юношеская команда украинских яхтсменов помешала пришвартоваться яхте российского миллиардера Романа Абрамовича. Турецкие СМИ сообщали, что Абрамович перегнал яхту в Турцию, чтобы избежать ареста судна, которое должно было состояться из-за санкций ЕС.

Маленькие украинские дети блокируют санкционную многомиллионную лодку Абрамовича, чтобы та не смогла причалить в порт турецкого Бодрума! Абрамович! Ты и другие российские олигархи, сплотитесь и "решите" Путина, потому что останетесь без трусов! Украинский дух не преодолеть! Мы победим!

– написал Эктор.

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