Разрывает меня от боли изнутри, – Злата Огневич призывает спасти мариупольцев

Певица Злата Огневич в очередной раз призвала спасти находящихся в блокаде жителей Мариуполя. Российские оккупанты беспощадно обстреливают город и завод "Азовсталь", из-за чего ежедневно погибают ни в чем не повинные люди.

Мариуполь сейчас является одним из городов, которые оккупанты уже сравняли с землей. Там жить невозможно. Люди более 2 месяцев постоянно скрываются от обстрелов в подвалах. В хранилищах "Азовстали" все еще находятся сотни гражданских, раненых и военных. Их необходима немедленная помощь.

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Злата Огневич призывает спасти мариупольцев

Уже не в первый раз артистка обращается с призывом спасти жителей города. Оккупанты не понимают, что такое человечность. Они не знают, что такое сочувствие. Они способны только причинять страдания.

Происходящее на "Азовстале" разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию. Вот только это совсем не кино. Это жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи,

– подчеркнула певица.

Злата в очередной раз сказала, что мы не имеем права оставить этих людей, делать вид, что там их нет: "Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе".

Огневич прикрепила к сообщению фото, сделанное на аллее Героев Небесной Сотни в Киеве. Она позировала в желтом свитшоте с синей надписью Freedom ("Свобода") и с сине-желтым флагом в руках. Артистка подчеркнула, что Украине достаточно одной такой аллеи: "Герои Мариуполя должны вернуться домой живыми. Я умоляю наше руководство о спасении для них".



Злата Огневич призывает спасти мариупольцев / Фото из инстаграмма певицы

Текст публикации Златы Огневич:

Чем измеряется человечность? Вероятно, одним из таких признаков является сочувствие. Очень ценна и одновременно болезненная способность испытывать человеческие страдания.



Вероятно, что эта способность отсутствует у оккупантов из-за нехватки эмоционального интеллекта, да и из-за нехватки интеллекта и критического мышления



Происходящее на "Азовстале" разрывает меня от боли изнутри. То, как мир молчаливо созерцает эту кровавую трагедию и ждет следующую серию. Вот только это совсем не кино. Это жизнь людей, реальных людей, нуждающихся в немедленной помощи.



Мы не имеем права покинуть этих людей, делать вид, что там не существует военного гарнизона, раненых. Мы не имеем права оставить и предать украинских военных в Мариуполе.



Это фото сделано возле аллеи Героев Небесной Сотни. Нам достаточно одной такой аллеи. Герои Мариуполя должны вернуться домой в живых. Я умоляю наше руководство о спасении для них.