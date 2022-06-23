Разблокировал телефон убитого воина, – Тарас Тополя о смерти побратима в день рождения

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя рассказал о дне рождения на фронте. Он признался о смерти собрата.

21 июня фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя праздновал день рождения, который проводил на фронте. Но теперь он признался, что в этот день погиб один из украинских воинов.

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Тарас Тополя об ужасном дне рождения

Исполнитель рассказал, что разблокировал телефон погибшего его пальцами. Он никогда не думал, что когда-нибудь ему придется делать такое.

Не Киев. Утро – сто восемнадцатое. Настроение – вымри, сгинь нечисть! Месяц – иногда не верится, что это все на самом деле. Вчера, на свой день рождения, был вынужден разблокировать телефон убитого украинского воина его отпечатками. Удалось на третьем пальце,

– признался Тарас Тополя.

"Никогда не думал что когда-нибудь придется такое делать, даже в страшном сне… Жили мы, мечтали мы, достигали мы, пока не приползла мерзость на нашу землю. Но вариантов у нас нет, только победа! Работаем. Слава ВСУ! Слава Украине", – добавил музыкант.

, Сергей Притула в свой день рождения объявил о сборе средств на "Байрактары" для ВСУ. За первый день украинцы собрали почти половину суммы – 202 миллиона гривен . Это средства на первую "птичку" для украинских военных.

Напомним, Тарас Тополь также рассказывал, что за ночь до его дня рождения все было спокойно. Но его настроение все равно было странным, а чувства смешанные.

"Впервые встречаем День рождения на передовой под шкварки раций (как хорошо, что они есть). По позициям работает российский танк, минометы. К счастью, за ночь ни одного раненого и убитого. Однако, атмосферка еще та".

Тогда же "день рождения" праздновала сама группа "Антитіла": "Сегодня, как никогда, перед нами стоит много вызовов. Несмотря на сложности и разные жизненные ситуации, мы остаемся честными перед собой и перед нашими поклонниками. Наша музыка о людях и для людей и будет такой всегда. Спасибо всем друзьям, коллегам, поклонникам, которые годами с нами".