"Растопило мое сердце": какой сюрприз Бен Аффлек сделал Джей Ло в День святого Валентина

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отметили День святого Валентина и подготовили друг для друга трогательные сюрпризы. В сети появился ролик, который Бен Аффлек сделал для любимой.

14 февраля почти по всему миру праздновали День святого Валентина. Американские знаменитости также отмечали этот праздник, в частности Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.

Что Бен Аффлек подарил Джей Ло

Певица Дженнифер Лопес рассекретила, что получила в подарок от любимого на День влюбленных. Бен Аффлек сделал клип на песню звезды On My Way.

Однако видео было особенным – состояло не только из оригинального видео на трек, но и из трогательных кадров влюбленных. Ролик на днях появился в сети.

За просмотром я задумалась о пути настоящей любви, о неожиданных поворотах судьбы и о том, что если это реально, это действительно может продолжаться вечно. Это растопило мое сердце,

– призналась Дженнифер Лопес.

On My Way: ремикс Бена Аффлека – смотрите видео

Заметим, что сейчас Дженнифер Лопес чувствует себя счастливой в отношениях с Беном Аффлеком, которые возобновились через 19 лет.

"Это красивая история любви, в которой мы получили второй шанс. Я так горжусь им, так горжусь мужчиной, которым он стал, за которым я наблюдала издалека… Быть честными друг с другом, любить друг друга – вот основа всего", – считает она.