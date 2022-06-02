Раньше вообще на ценники не смотрела, – Наталия Денисенко пожаловалась на цены в Киеве

Звезда сериала "Крепостная" Наталия Денисенко, как и все актеры, потеряла работу во время войны. Сейчас она зарабатывает только в инстаграме и признается, что цены в Киеве так подскочили, что живет только на сбережения.

32-летняя Наталия Денисенко, в отличие от своей подруги Ксении Мишиной, не имеет международных проектов, поэтому не выехала на съемки за границу. Сейчас ее муж служит в ВСУ, а она пополняет семейный бюджет благодаря инстаграму.

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Как Денисенко зарабатывает во время войны

До 24 февраля Наталия Денисенко, у которой почти 300-тысячная аудитория в инстаграме, неплохо зарабатывала как блогер и платила налоги как ФЛП. Сейчас она часто рекламирует украинские бренды на благотворительной основе.

Сейчас я максимально скинула цены, и даже если у брендов нет денег, чтобы платить блогерам, то тем, с которыми я работала до этого, я пытаюсь сделать рекламу просто так. Стараюсь поддерживать бренды на благотворительной основе,

– рассказала актриса.

Она призналась, что самый большой ее заработок в инстаграме за время войны составлял 10 тысяч гривен за одну публикацию. В то время как до российского вторжения крупные бренды могли платить Денисенко тысячу долларов.

Денисенко жалуется на цены в Киеве

В марте Наталия Денисенко с сыном жила в 4-звездочном отеле в Яремче, где сутки стоили 4 тысячи гривен. В мае она вернулась в Киев и чувствует себя в нем комфортно только потому, что до войны они с Андреем Фединчиком собирали деньги на свой дом. Сейчас, по словам актрисы, эти сбережения пошли в ход.

В Киеве цены на продукты невероятны. Раньше я вообще не смотрела на ценники. Мы много работали и могли позволить себе не смотреть на цены в супермаркете. А теперь я ничего не взяла, а заплатила столько, когда брала очень большое количество продуктов,

– поделилась Наталья Денисенко.

"Все-таки хочется всем жизнь. И Слава Богу, что у нас сейчас есть возможность гулять по Киеву и покупать те же дорогие продукты, есть мороженое, сидеть в кафешках. Если города, которые уже могут жить более или менее нормально, не будут этого делать, это будет еще хуже для нашей страны, для экономики, для эмоционального состояния людей", – добавила звезда.