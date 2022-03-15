Рамина поспорила с Осадчей из-за протеста на пропагандистском канале в России

Соцсети взорвались восторгом из-за поступка редактора "Первого канала", которая вышла в прямой эфир с плакатом "Нет войне". Пока все восхищаются ее смелостью, Катя Осадчая уверена – это спланированный протест. Ютуб-блогерша Рамина Эсхакзай ей возразила.

Редактор "Первого канала" Марина Овсянникова наделала шума в сети. Несколько минут она транслировала антивоенные призывы на российском телевидении. С плакатом "Нет войне. Остановите войну. Здесь вам лгут" журналистка попыталась реабилитироваться за многолетнюю пропаганду, но поверили ей не все.

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Катя Осадча о протесте на пропагандистском канале

Телеведущая Катя Осадчая включила трезвый ум и попыталась доказать, что редакция "Первого канала" знала об "акции протеста" Марины Овсянниковой. Она апеллировала к тому, что в России нет прямых эфиров, а пользователи соцсетей странно бросились снимать экран телевизора во время обычного вечернего выпуска новостей.

"Марина вдруг действительно поняла, что надо протестовать и что больше во лжи жить не может. В России, особенно на всех прогосударственных структурах, как "Первый канал", все друг друга сдают. То, что никто не знал о намерении, – это невозможно. И здесь Марине позволить это сделать, чтобы распространить в социальных сетях и показать миру, что в России тоже против", – предположила Катя Осадчая.

Катя Осадчая о протесте на "Первом канале": фото

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Рамина поспорила с Катей Осадчей

Телеведущей возразила блогерша Рамина Эсхакзай, у которой миллион подписчиков в ютубе. Она заверила, что протест Овсянниковой – не фейк, она выскочила с антивоенным плакатом в прямом эфире.

Мои знакомые журналисты подтвердили, что новости идут в прямом эфире. Также я у себя в стороз сбросила запись экрана о прямом эфире. Понимаю, что сейчас такое время, когда фейки со всех сторон. Но в этом случае не вижу повода видеть зло где его нет,

– написала Рамина в комментариях.

Скриншот из инстаграма Кати Осадчей

Полный текст публикации Кати Осадчей:

А теперь давайте отбросим восхищение и включим трезвый ум:

1. В России не существует прямых эфиров, все, что называется прямым эфиром идет с опозданием, именно для того чтобы убрать то, что не нужно выпускать.

2. Как-то странно все бросились снимать экран телевизора во время обычного выпуска новостей и именно перед тем, как выскочила активистка.

3. Еще много странных обстоятельств, не дающих шансов поверить в эту "акцию протеста"

Зачем этот вброс? Показать, что и в России возможные протесты, такой вид демократии? Показать в соцсетях, что в России тоже есть те, кто против? Пока не понимаю, в чем цель, но это вброс. К сожалению.

Чтобы не разжигать дискуссию. Возможен вариант протекания событий. Марина вдруг поняла, что надо протестовать и что больше во лжи жить не может. В России, особенно на всех прогосударственных структурах, как "Первый канал", все друг друга сдают, все находится под пышным присмотром камер и все, к чему мы не привыкли. То, что никто не знал о намерении – это невозможно.

И тут Марине решили разрешить это сделать, чтобы распространить в социальных сетях и показать миру, что в России тоже против. То есть протест был, Марине просто дали это сделать, но в эфире этого не показали. Но это только предположение, вариант многоходовки.