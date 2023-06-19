Я показывала пренебрежение, – Рамина разозлилась на украинок, которые говорили на русском за границей

Интервьюер Рамина Эсхакзай уехала на отдых за границу. Там она встретила украинок, которые разговаривали по-русски. Блогерша осудила их поведение.

Интервьюер и блоггер Рамина Эсхакзай за рубежом стала свидетелем, как украинцы продолжают общаться на русском языке. В инстаграм-сториз она выразила свое отношение к этому.

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Рамина возмутилась поведением украинок за границей

Блогерка призналась, что сначала подумала, что девушки – россиянки. Она признала, что и сама много говорит по русски в быту, но за границей пользуется только украинским и английским.

Только я стояла 30 минут у девушек, которые общались по-русски без украинского акцента. Я максимальным видом показывала пренебрежение, кривила лицо, думала, как удержать себя, чтобы не сказать чего-нибудь плохого. Рядом стоял поляк и кривил лицо, оглядываясь со мной.

"Но на словах: "Пойдем в Киев в классное заведение", я попустилась. Это наши украинки. Вы знаете, что я сама общаюсь на русском довольно много в быту, но находясь за границей, только украинский и английский. Даже в рамках собственной безопасности. Можно норм п*здюлей отхватить за русский", – поделилась Рамина.



Рамина об украинках за рубежом / Фото с инстаграм-сториз

Интервьюер добавила, что за границей можно не стесняться своего произношения, если только начинаешь изучать украинский и общаться им. "Не стесняйтесь говорить как-то плохо. Все норм. Никто за границей не поймет, что ваш украинский не совершенен. Главное говорите уверенно и не куритесь, что что-то не так".



Рамина об украинках за рубежом / Фото с инстаграм-сториз