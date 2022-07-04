Рамина Эсхакзай вернулась в Украину: "После встречи с быдлотой"

Украинская блогерша Рамина Эсхакзай смогла вернуться в Украину после проблем на венгерской границе. Ей удалось уехать со стороны Румынии.

Блоггерша Рамина Эсхакзай не смогла приехать в Украину из-за венгерской границы. Она рассказала, что делала дальше, чтобы вернуться домой.

К слову "Какой премьер Венгрии, такие и люди": Рамину Эсхакзай не пустили в Украину

Рамина вернулась в Украину

Блогерка рассказала, что у нее начали опускаться руки, но она все равно решила доехать до венгерско-румынской границы.

После вчерашней встречи с быдлотой на венгерской границе, нам пришлось ехать в Румынию. Собаки хотят есть, измученные, мы с мамой тоже бессильны, я в ах*и от поведения пограничников, но надо пробовать прорваться через другую границу,

– поделилась Рамина.

Вместе с мамой и собаками Рамина два часа стояла на границе из-за длинной очереди. Когда же она подъехала к окошку и сказала, что нет техпаспорта, мужчина предупредил ее, что могут возникнуть проблемы.

"Я сложила ладошки и сказала please. На что он согласился попробовать. Второй мужчина был по типажу "Игорь Кондратюк", суровый, серьезный. Он спросил, что случилось и зачем я еду в Украину, если это снова стресс. Потом спросил, где здесь номер машины и отпустил. В 6 утра мы нашли гостиницу и пошли спать. Утром выехали уже на границу Румыния – Украина. Очереди вообще не было.

На границе Эсхакзай встретили добрые мужчины, которые не кричали на нее и спокойно отнеслись к тому, что у блогера нет техпаспорта. Уже после этого она попала молодым украинским пограничникам.

Последний мужчина сказал с улыбкой: "Так это вас не пустили мадьяры?" Я ответила: "Да". Так я оказалась в Украине,

– подытожила Рамина.



Рамина в Украине / Фото из инстаграма блоггерки

Что Рамина думает о венграх

Блогерша снова поделилась мнением об венгерских пограничниках, не пропустивших ее в Украину.

По поводу поведения венгров я считаю, что это не нормально. Те, кому предоставлена власть, должны вести себя лучше, чем люди без власти… В России себя ведут на границе так же, как вчера со мной вели себя венгры. Не самый лучший пример для подражания…

– считает Рамина.

, Рамина жаловалась, что на границе венгры с насмешливыми улыбками делали вид, что не понимают английского, кричали на нее из-за техпаспорта и сказали уезжать.

Звезда добавила, что не все венгры "быдловатые": "Но пример премьера Венгрии, пограничников и мужчины на ресепшен в Будапеште, который хотел содрать с нас 60€ за проживание собак, говорят о том, что они не понимают, что такое сочувствие. Что такое, когда твоего соседа бомбят, а ты делаешь вид, что не понимаешь человеческого языка, языка эмпатии".