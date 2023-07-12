Рамина Эсхакзай показала, как выглядела до уколов красоты: что изменилось в ведущей

Журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай поделилась с подписчиками фотографией, где показала, как выглядела до всех инъекций и манипуляций с лицом. К тому же она сняла короткое видео без макияжа и фильтров.

Блогерша, ранее попавшая под обстрел у Бахмута, объяснила, что часто так ходит и снимается. Так что продемонстрировать свою кожу для подписчиков ей было совсем не сложно.

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Рамина к уколам красоты

Интервьюер подчеркнула, что считает себя красивой, как сейчас, так и раньше. Она добавила, что на фото ее вес - 49 килограмм.

Как видите, как была хороша, так и осталась. Кстати, здесь вес 49 кг,

– написала блоггерша.



Рамина Эсхакзай ко всем инъекциям / Скриншот с инстраграмм-сторис

Как Рамина Эсхакзай выглядит без макияжа и фильтров



Рамина Эсхакзай без макияжа / Скриншот с инстаграмм-сторис

К слову, ранее журналистка рассказывала, что увеличила себе губы. С помощью специальных уколов она убрала темные круги под глазами и провела манипуляции с подбородком. Кроме этого, Рамина избавилась от комков Биша, сделала татуаж губ и микроблейдинг бровей. Также она регулярно посещает косметолога, поскольку считает, что выглядит привлекательно, потому что вкладывает в себя. Кроме этого, блоггер активно следит за своей фигурой. За последние полгода она похудела на 10 килограммов. По ее словам, похудение – это результат работы не только с нутрициологом, но и с психологом.