Во время воздушной тревоги: Наталья Могилевская спела "Ой у лузі червона калина" в метро

10 октября в Украине объявили массовую воздушную тревогу, во время которой во многих регионах раздались взрывы. В Киеве люди прятались в метро. Там провела воздушную тревогу и Наталья Могилевская. В укрытии артистка спела для киевлян.

Уже второй день в Украине объявляют массовую воздушную тревогу. Российская армия атакует мирное население, продолжает теракты против гражданских. Метрополитен в столице в настоящее время является укрытием. Однако украинцы не падают духом, даже во время взрывов сплачиваются, поют.

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Наталья Могилевская спела в метро

10 октября Наталья Могилевская была на станции метро "Позняки". Там артистка пообщалась с киевлянами, угостила их вкусностями, а также спела гимн сечевых стрелков "Ой у лузі червона калина", которая во время полномасштабной войны России против Украины вновь стала актуальной.

Видео этой трогательной встречи она опубликовала на личной странице в инстаграмме. Также Наталья радостно фотографировалась с находившимися возле нее киевлянами.

Напомним, именно из-за этого выступления во время тревоги Владимир Дантес посмеялся над коллегой. В инстаграм-сторис он распространил сообщение киевлянина, который сказал, что во время воздушной тревоги следует обходить станции метро, где находится Наталья Могилевская. Поскольку артистка "начинает петь и делает укрытие непригодным для использования".

А поклонники Могилевской благодарят ее за такой поступок. Они отмечают, что это действительно народная артистка, которая в трудные времена с народом.