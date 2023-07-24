Ведущий Гордеев побывал в Спасо-Преображенском соборе: фото ужасных последствий обстрела

Украинский ведущий Егор Гордеев побывал в Одессе – в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Он показал масштабы разрушений в результате российских обстрелов.

Ведущий украинского утреннего шоу показался в эпицентре ракетного удара по Одессе. Он опубликовал кадры ужасающих разрушений из-за российских обстрелов.

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Егор Гордеев показал разрушение в одесском соборе

Ведущий приехал на волонтерское мероприятие накануне и поселился в отеле у порта вместе с командой из Social Camp и Superhumans.

Все проснулись от взрывов, здание трясло. Мы спустились в укрытие, ребята Superhumans с протезами, хоть им и сложно спускаться – все вместе идем, помогаем друг другу. Всё хорошо. Этой ночью в Одессу летели ракеты всех калибров – и с моря, и с суши,

– рассказал Егор Гордеев для ТСН.

Ведущий рассказал, что спать ночью не удалось, а с утра вышло зайти в Спасо-Преображенский собор и сделать фото, как россияне разрушили храм. "Служители храма очень молчаливы, не готовы общаться, а коммунальщики радуются, что живы".

Бог умер,

– написал ведущий под фото.

Как выглядит Спасо-Преображенский кафедральный собор / Фото из инстаграма Егора Гордеева

Что известно об обстреле и разрушении храма

Ночью 23 июля россияне совершили одну из самых массированных атак на Одессу – обстреляли город по меньшей мере 5 видами ракет, их было около 19. Силы ПВО обезвредили 9 из них.

Стало известно о повреждении одной из главных достопримечательностей города – Спасо-Преображенский кафедральный собор. Там возник пожар, поврежденный алтарь и храм в целом. Удалось извлечь из-под завалов Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы. Это главная церковь УПЦ МП в Одессе.