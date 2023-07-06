Попрощалась с жизнью, – Кристина Соловий о том, как пережила ракетный удар по Львову

Жилье Кристины Соловий пострадало из-за российской атаки на Львов. Певица приходит в себя после обстрела, поэтому рассказала фанам, как чувствует себя.

Украинская певица Кристина Соловий опубликовала видео после российской ракетной атаки во Львов. Она честно рассказала, как прошла ее ночь. Ранее исполнитель призналась, что в ее доме выбило окна.

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Кристина Соловий о ночи во Львове

Певица сняла ролик во дворе возле дома и поблагодарила поклонников за слова поддержки. На фоне слышно, как трещат обломки стекла на земле, и слышно, как играют дети.

Со мной все хорошо. Весь двор устлан обломками стекла из окон, но детишки уже играют на площадке и я под этот шум тоже немножко прихожу в себя. Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью,

– призналась Кристина Соловий.

"Думаю, что есть люди, которые пострадали действительно. За которых нужно переживать, и им нужно помогать, как и вам помогать друг другу, как и донатить на ВСУ дальше. Ничего нет важнее этой войны и нашей победы. Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь. Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким погибших или пострадавших. Отомстим", – добавила певица.

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