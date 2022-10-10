Слава Демин показал фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты в центр Киева

Украинский ведущий Слава Демин находился в Киеве, когда произошел массовый ракетный удар по Украине. Он показал фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты возле его офиса.

Утром 10 октября Украина получила ракетные удары. Пострадал и Киев, из-за обстрелов которого пострадали более 50 человек.

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Слава Демин показал фото за несколько минут до обстрела

Украинский ведущий Слава Демин находился в Киеве на момент прилета. За 10 минут до удара он совершил фото в офисе.

Как признался Демин, он с коллегами очень хорошо слышал прилеты, потому что они были недалеко от места работы.

Эта фотография была сделана за 10 минут до первого прилета в центр Киева. Прилеты были в 200 метрах от нашего офиса! Мы очень хорошо их слышали. Мы – украинцы! И нас не сломить! А эти кацапы получили проклятие на всю свою нацию на несколько поколений! Пока они этого еще не понимают. Но все впереди,

– написал ведущий.

Слава Демин / Фото из инстаграма Славы Демина

Как пострадал Киев из-за ракетного удара