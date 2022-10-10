Слава Демин показал фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты в центр Киева
Источник:Слава Демин
Украинский ведущий Слава Демин находился в Киеве, когда произошел массовый ракетный удар по Украине. Он показал фото, сделанное за 10 минут до прилета ракеты возле его офиса.
Утром 10 октября Украина получила ракетные удары. Пострадал и Киев, из-за обстрелов которого пострадали более 50 человек.
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Слава Демин показал фото за несколько минут до обстрела
Украинский ведущий Слава Демин находился в Киеве на момент прилета. За 10 минут до удара он совершил фото в офисе.
Как признался Демин, он с коллегами очень хорошо слышал прилеты, потому что они были недалеко от места работы.
Эта фотография была сделана за 10 минут до первого прилета в центр Киева. Прилеты были в 200 метрах от нашего офиса! Мы очень хорошо их слышали. Мы – украинцы! И нас не сломить! А эти кацапы получили проклятие на всю свою нацию на несколько поколений! Пока они этого еще не понимают. Но все впереди,
– написал ведущий.
Как пострадал Киев из-за ракетного удара
- Утром 10 октября взрывы прогремели в Шевченковском и Соломенском районах столицы.
- оккупанты попали ракетой в парк Шевченко. Захватчики решили ударить прямо по детской площадке. Также россияне хотели разрушить стеклянный мост у арки Дружбы народов, но он устоял.
- В ГСЧС сообщили, что в результате утреннего ракетного удара по Киеву травмированы и погибли. Пока известно о 5 погибших и 51 пострадавшем. Госпитализирован 41 человек.