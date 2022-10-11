"Вы звери": Надя Дорофеева показала, что ей пишут россияне после ракетного террора

Украинская певица Надя Дорофеева по-прежнему получает комментарии от россиян. Она показала сообщения от людей, не сдерживаемых в своем цинизме и ненависти.

10 октября произошел один из самых масштабных обстрелов всей Украины. Россияне цинично и нагло злорадствовали по этому поводу, доказывая, что их страна – террорист.

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Надя Дорофеева показала сообщение от россиян

Украинская певица Надя Дорофеева освещала последние новости и призвала подписчиков держаться и беречься. И в ответ получала сообщения от "невинных" россиян. Они пишут о так называемой мести за Крымский мост и радуются от обстрелов мирных жителей.

"Дура, Запорожье теперь Россия, ваши войска бомбят";

"За мост, дрянь, не с теми связались";

"Что-то когда Крымский мост взорвали, вы к Господу не обращались, а все очень радовались этому";

"Победу увидите только во сне".

Что пишут россияне / Фото с инстаграм-сториз



Что пишут россияне / Фото с инстаграм-сториз



Что пишут россияне / Фото с инстаграм-сториз

"Как вам такие "люди" в комментариях. Вы не люди. Вы звери", – написала ответная Надя.

, в Украине заявления о "мести" России называют манипуляцией. Массовый ракетный удар – агония путинского режима , как сообщил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Дорофеева об обстрелах

Исполнительница также опубликовала сообщение, в котором прокомментировала террористический обстрел страны. Она вспомнила города, по которым нанесли удар.

"Потерю даже одной украинской жизни невозможно простить! Мы уже точно знаем, что мишень нашего врага – мы, люди, просто украинцы. Цель – запугать нас и заставить сдаться. А наш враг – террорист. Киев, Львов, Винница, Днепр, Запорожье, Харьков, Тернополь… по украинским мерным городам выпущено 83 ракет! Как болит. Этот день невыносимый. Ну-ка держаться! Не игнорируйте тревоги, берегите себя".