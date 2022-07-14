"За 20 минут до приезда в Винницу": звезды реагируют на ужасные удары по Виннице

14 июля утром Винница получила три ракетных удара по зданию с офисными помещениями. В результате трагедии погибли 20 человек, среди которых трое детей. Звезды шоу-бизнеса сочувствуют пострадавшим и приходят в себя от жестокости россиян.

Как сообщила Нацполиция, среди погибших был один ребенок в детской коляске. Наибольший удар пришелся на парковку вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный". Там развернулся пожар, из-за которого сгорело 25 автомобилей.

Важно Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

Весь центр Винницы – в разрухе, а кадры, обнародованные в сети, шокируют не меньше трагедии, которая произошла сегодня в Николаеве утром или в Кременчуге пару недель назад. Какие эмоции испытывают знаменитости – читайте дальше.

Екатерина Осадчая

"В мире устали от войны? В Европе все меньше хотят говорить о трагедиях в Украине? Это фото для вас и для россиян, считающих нашу страну сплошной постановкой. Страшное фото, а еще за полчаса до этого мама катила коляску, разговаривала с двухлетней дочерью и планировала день, именно день, дальше мы уже давно не планируем… Просто представьте, они шли по центру города, мирного города. Это террористическая атака. Мы призываем мир признать Россию террористической страной и закрыть небо над Украиной".

Настя Каменских

"Винница. Ракетный удар по городу сегодня. На момент, когда я начала писать этот пост, было известно о 2 погибших и 12 раненых. Через несколько минут информация обновилась. Нацполиция сообщила о 12 погибших и 30 раненых. Невинные люди. Утро. И желание сделать все возможное, чтобы прекратилось это целенаправленное уничтожение украинской нации. Пожалуйста, распространяйте информацию о преступлениях России с переводом на английский. Мир должен это видеть".

Эктор Хименес-Браво

"Неужели мало смертей? Неужели им недостаточно крови? Винница, центр города – гражданский объект. Нет ничего военного и близко. Среди бела дня они ни за что убили десятки людей среди которых есть дети. Каждый молчащий рот должен понести за это наказание! У меня нет слов, которые бы здесь не заблокировал Instagram. В них нет ничего святого и ничего живого в душе. Да души уже давно нет. Каждая заработанная копейка должна идти на пули для этих уродов. Мы должны победить, чтобы искоренить это зло, это ад, что они несут за собой!"

Alyona Alyona

"Это должен видеть весь мир. Винница. Ракеты прилетели в центр города. Уже обнаружили 8 погибших, среди которых 1 ребенок. Россия – страна-террорист".

Тимур Мирошниченко о трагедии в Виннице / Скриншот из инстаграмма



"Мисс Украина 2021" из Винницы Александра Яремчук / Скриншот из инстаграмма



Владимир Дантес о Виннице / Скриншот из инстаграмма



Оля Цибульская об трагедии / Скриншот с инстаграмма

