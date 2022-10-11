Жена Решетника показала, как сидела в укрытии с сонными и голодными сыновьями: видео з Києва

Долгое время семья Решетников жила в Ивано-Франковске у родителей Кристины, но в августе вернулась в столицу. Утро 11 октября они, как и все киевляне, провели в укрытии. Жена шоумена показала, как это было.

Из-за ракетных обстрелов Украины 11 октября многие украинцы несколько часов подряд сидели в укрытиях и вздрагивали кто от взрывов, кто от новостей. Звездная семья Решетников не исключение, они тоже не пренебрегают своей безопасностью.

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Как семья Решетников пересиживала тревогу в Киеве

Дети войны. Сонные и голодные с раннего утра в укрытии. И таких детей по стране – сотни тысяч. Для чего это им все – риторический вопрос,

– прокомментировала Кристина Решетник.

Кстати, хотя воздушную тревогу в Киеве и области объявили около 8 утра, не спала она еще с 4. Кристина словно предвкушала опасность, и как только завыли сирены, спустилась в паркинг с мужем и детьми. Двум старшим даже взяла самокаты.

"Не сплю с 4 утра. В напряжении и ожидании. Дети попросились к нам, ждали сирен, переживали. Проснулись и сразу же в укрытие", – поделилась жена Решетника в инстаграм-сторис.

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В комментариях отреагировали:

"Но они украинские дети. И они будут лучшими людьми, которые отстроят самую лучшую и самую мощную страну в мире";

"Тоже в паркинге с 6-месячным малышом";

"Мы тоже с 8 утра сидим в паркинге. Одесса";

"Проснулись, выпили кофе и в укрытие. Вот такое оно "доброе утро";

"Харьков уже не ходит в укрытие. Потому что обычно от оповещения до прилета меньше минуты".