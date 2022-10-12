Вы – нытики, – Ефросинина обратилась к россиянам после обстрелов и вспомнила сестру из Крыма

Телеведущая Маша Ефросинина не сдержала эмоций после жестких обстрелов россиян по энергоструктуре Украины 10-11 октября, поэтому обратилась к ним. Она осудила беглецов из России, которые поддерживали войну, а также вспомнила о двоюродной сестре, тоже радовавшейся разрушением городов.

Маша Ефросинина опубликовала в инстаграмме эмоциональное видео на русском языке, где надела показательную футболку со словами: "Вы такие, мы другие. Вот и все. Идите нах*й". Женщина прокомментировала радости россиян, злорадствующих смертям украинцев, погибших в результате массированных ракетных обстрелов Украины Россией 10 октября.

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Чтение комментариев под последними постами. Это, безусловно, новый опыт в моей жизни. Сколько же вас радуются обстрелам Украины. Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятных криков. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестренки в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том же балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный керчинский мост,

– говорит ведущая.

Она осуждает всех, кто так ярко поддерживал войну России с Украиной, а теперь убегает из своей страны за границу и там продолжает пакостить назло украинцам.

"Знаете что, вы, мамочки, которые пишут мне из Новосибирска, утки из Нальчика, откормленные мерзкие рожи из Саратова, которые унесли свои задницы далеко в Турцию, мужские задницы, которые боятся быть мобилизованными. Знаете, в чем между нами разница? Вы - нытики, вы постоянно скулите, что все у вас не так, все плохо… Мы же украинцы, небольшая страна, которая в разы уступает вам, мы сами выбираем, как хотим жить… Мы выбираем наше руководство, мы выбираем сами защищать наши земли ", – сказала Маша.

Она добавила, что в то время как украинцы объединяются и собирают миллионы на помощь ВСУ, их мобилизованные не имеют вообще никакой нормальной амуниции. Кроме того, Ефросинина назвала россиян "гражданами страны, которая больше всего в мире обосралась", послала россиян вслед за российским кораблем и показала средний палец.

В комментариях ведущую обильно поддержали другие украинские звезды: Леся Никитюк, попросившая 5 таких же футболок, как у Маши; Джамала, Оля Полякова, Лида Ли и тысячи других поклонников. Конечно, не обошлось и без злорадства россиян, так ничего и не понявших.

Отметим, что перед этим сообщением Маша Ефросинина публиковала другие видео, в которых рассказывала об обстрелах столицы и других городов Украины, призывая мир обратить внимание на преступления агрессора.

Массированные обстрелы России по Украине 10 и 11 октября: главное

Через 8 месяцев после полномасштабного вторжения России их военные совершили одну из самых больших ракетных атак по всей Украине за все время войны.

На территорию Украины 10 октября было выпущено 84 крылатых ракеты, 43 из которых сбила противовоздушная оборона Украины. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.

Из-за террористической атаки погибли 23 человека, больше потерь – в Киеве. В результате обстрелов по энергетической инфраструктуре и других мест обесточенными остались многие регионы, в том числе там исчезла вода и связь. Коммунальные службы быстро, но тщательно продолжают восстанавливать повреждения.

Повторные ракетные обстрелы произошли 11 октября, россияне выпустили 28 крылатых ракет, из которых 20 удалось сбить украинским военным. Также были применены, но уничтожены вражеские беспилотники.

Больше всего повреждений получили 4 подстанции во Львовском регионе. 2 из них – полностью уничтожили. Также Российские захватчики 11 октября нанесли двойной удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Оккупанты дополнительно запустили ракеты по Днепропетровщине – там многие населенные пункты в области находятся без света.

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