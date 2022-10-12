Вы – нытики, – Ефросинина обратилась к россиянам после обстрелов и вспомнила сестру из Крыма
Источник:инстаграмм Маши Ефросининой
Телеведущая Маша Ефросинина не сдержала эмоций после жестких обстрелов россиян по энергоструктуре Украины 10-11 октября, поэтому обратилась к ним. Она осудила беглецов из России, которые поддерживали войну, а также вспомнила о двоюродной сестре, тоже радовавшейся разрушением городов.
Маша Ефросинина опубликовала в инстаграмме эмоциональное видео на русском языке, где надела показательную футболку со словами: "Вы такие, мы другие. Вот и все. Идите нах*й". Женщина прокомментировала радости россиян, злорадствующих смертям украинцев, погибших в результате массированных ракетных обстрелов Украины Россией 10 октября.
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Чтение комментариев под последними постами. Это, безусловно, новый опыт в моей жизни. Сколько же вас радуются обстрелам Украины. Сколько криков радости, сифилисных танцев, невероятных криков. В том числе и от моей прекрасной двоюродной сестренки в Крыму, с которой мы стояли и на один горшок ходили на том же балконе в Керчи, с которого виден сегодня разрушенный керчинский мост,
– говорит ведущая.
Она осуждает всех, кто так ярко поддерживал войну России с Украиной, а теперь убегает из своей страны за границу и там продолжает пакостить назло украинцам.
"Знаете что, вы, мамочки, которые пишут мне из Новосибирска, утки из Нальчика, откормленные мерзкие рожи из Саратова, которые унесли свои задницы далеко в Турцию, мужские задницы, которые боятся быть мобилизованными. Знаете, в чем между нами разница? Вы - нытики, вы постоянно скулите, что все у вас не так, все плохо… Мы же украинцы, небольшая страна, которая в разы уступает вам, мы сами выбираем, как хотим жить… Мы выбираем наше руководство, мы выбираем сами защищать наши земли ", – сказала Маша.
Она добавила, что в то время как украинцы объединяются и собирают миллионы на помощь ВСУ, их мобилизованные не имеют вообще никакой нормальной амуниции. Кроме того, Ефросинина назвала россиян "гражданами страны, которая больше всего в мире обосралась", послала россиян вслед за российским кораблем и показала средний палец.
В комментариях ведущую обильно поддержали другие украинские звезды: Леся Никитюк, попросившая 5 таких же футболок, как у Маши; Джамала, Оля Полякова, Лида Ли и тысячи других поклонников. Конечно, не обошлось и без злорадства россиян, так ничего и не понявших.
Отметим, что перед этим сообщением Маша Ефросинина публиковала другие видео, в которых рассказывала об обстрелах столицы и других городов Украины, призывая мир обратить внимание на преступления агрессора.
Массированные обстрелы России по Украине 10 и 11 октября: главное
- Через 8 месяцев после полномасштабного вторжения России их военные совершили одну из самых больших ракетных атак по всей Украине за все время войны.
- На территорию Украины 10 октября было выпущено 84 крылатых ракеты, 43 из которых сбила противовоздушная оборона Украины. Ракетные обстрелы были в Харькове, Киеве, Львове, Кременчуге, Николаеве, Днепропетровщине, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Полтавской областях и других населенных пунктах.
- Из-за террористической атаки погибли 23 человека, больше потерь – в Киеве. В результате обстрелов по энергетической инфраструктуре и других мест обесточенными остались многие регионы, в том числе там исчезла вода и связь. Коммунальные службы быстро, но тщательно продолжают восстанавливать повреждения.
- Повторные ракетные обстрелы произошли 11 октября, россияне выпустили 28 крылатых ракет, из которых 20 удалось сбить украинским военным. Также были применены, но уничтожены вражеские беспилотники.
- Больше всего повреждений получили 4 подстанции во Львовском регионе. 2 из них – полностью уничтожили. Также Российские захватчики 11 октября нанесли двойной удар по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Оккупанты дополнительно запустили ракеты по Днепропетровщине – там многие населенные пункты в области находятся без света.
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