"Работа кипит": как изменилась жизнь Елены Усенко после победы на отборе Детского Евровидения

В октябре Украина узнала имя представительницы на Детском Евровидении-2021. Победу в вокальном конкурсе одержала Елена Усенко. С тех пор ее дни стали безумными. Детали она рассказала в эксклюзивном интервью.

Более месяца назад на 14-летнюю Елену Усенко свалилась большая ответственность – честь представлять страну на Детском Евровидении в Париже. После победы на Национальном отборе она с головой окунулась в творчество. Журналистам сайта 24 канала юная артистка призналась, что почти не бывает дома.

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Елена живет в городе Белая Церковь на Киевщине, однако теперь вся ее жизнь – в столице. Чтобы не тратить несколько часов на дорогу в Киев, она время от времени остается у подруги. Однако даже в таких случаях может лишь мечтать о здоровом 8-часовом сне.

Дни стали еще безумнее – подготовка к Евровидению кипит, съемки кипят. Я сейчас вся в творчестве – с самого утра до самой ночи. Я живу этим,

– призналась Елена Усенко.

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Кажется, такой сумасшедший график под силу не всем взрослым артистам. Однако представительница Украины на Детском Евровидении не жалуется, говорит, знала, на что шла. Более того, вся работа ей "в кайф".

Мне это очень нравится, я очень рада, что все сложилось так. Я так мечтала обо всем этом, что мне даже нетрудно просыпаться так рано или спать по нескольку часов,

– поделилась певица.

"Я уже знаю, что буду немного скучать по этому всему. Это сейчас кажется, что так сложно просыпаться в три ночи, куда-то ехать в пять утра, но потом я захочу вернуться в это время", – добавила Елена Усенко.

, полное интервью с Еленой Усенко читайте позже в рамках проекта "Интервью24"

Напомним, Детское Евровидение-2021 состоится 19 декабря в парижском концерт-холле "La Seine Musicale". Финал будут транслировать в 17:00 по киевскому времени.