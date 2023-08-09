Неправда разлетается, – Quest Pistols прояснили детали своего выступления на Бали перед россиянами

Группа Quest Pistols отреагировала на критику по поводу их выступления на Бали, где исполняли треки на русском. Они опровергли ложные детали, что распространились в сети.

Quest Pistols попали в скандал из-за выступления на Бали, где находились россияне. Они отреагировали на хейт и прояснили несколько пунктов, по которым их обвиняли. "Неправда разлетается, а как говорится, ложь не сажа, но потребует", – начали артисты.

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Quest Pistols оправдались по поводу выступления на Бали

Музыканты в первую очередь объяснили, что выступали на дне рождения не россиянина, а гражданина Казахстана Рафаэля Ромена. Организацией его праздника занималось украинское ивент-агентство.

Также представители группы высказались о сториз именинника, где тот поет трек российского исполнителя SHAMAN "Я русский". Они объяснили, что на видео была подпись "кринж уже в городе", то есть ролик снят для высмеивания.



Кадр со сториз именинника

Относительно исполнения песен на русском: "Мы пели на украинском и русском. Мы часть своих песен уже перевели, пишем новые украиноязычные песни и активно работаем над переводом старых песен. Аудитория нам кричала "Слава Украине!" и эти видео также гуляют по сети", – отметили в Quest Pistols.



Quest Pistols на концерте / Фото с инстаграма Quest Pistols

Как Quest Pistols оправдались из-за гостей-россиян

Артистов раскритиковали и за то, что они развлекали россиян или людей, связанных с Россией. К примеру, в сети нашли фото Роксаны Геллер из Москвы. Quest Pistols говорят, что кадр датирован 2021 годом, а значит человек в эмиграции.

"Люди, мы живем в сверхсложное время, в состоянии войны. Каждый раз доказывать, что мы "правильные украинцы" морально сложно. Наша команда пытается делать все возможное от нас, чтобы помочь военным, гражданским. Без исключения часть средств в разных процентах из наших частных и публичных мероприятий шла на помощь либо в Фонды с которым мы сотрудничаем, либо целевая персональная помощь. Не ищите предательство, потому что его нет у нас. Мы любим свою Родину", – подытожили музыканты.

Реакция самого именинника

Рафаэль Ромэн отреагировал на критику в сторону группы и поддержал их. Он показал видео, снятое под трек Stefania, и прояснил свое отношение к поддерживающим войну.

Я 10 лет работал в шоу-бизнесе и увидел разного. Quest Pistols поразили меня своей простотой и профессионализмом. Украинцы должны гордиться ими, даже я горжусь и поддерживаю. У меня в окружении нет и никогда не будет людей, поддерживающих войну. И это не касается их крови или места рождения,

– написал именинник.



Рафаэль поддержал группу / Фото с инстаграм-сториз



Рафаэль поддержал группу / Фото с инстаграм-сториз

Как отреагировали в сети

Украинцы по-разному отнеслись к сообщению музыкантов. Кто-то поддержал их и призвал не оправдываться:

"Мы тоже были среди приглашенных! Украинцы на Бали, которые пришли поздравить нашего друга Рафаэля! Который с первых дней против войны";

"Не оправдывайтесь! Нашим людям чтобы г*вном кого-то забрасывать – любимая игра ограниченных! Кто вас любит и слушает и так все понимают. Другим ничего не докажете, даже если на фронт пойдете. Делайте свое дело и не обращайте внимания";

"Так бы люди собрание репостили для наших ребят, как обсасывают выступления украинских исполнителей".

Остальные же продолжают их критиковать за неуместное выступление.