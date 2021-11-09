Пытался угостить авокадо, – Jerry Heil о самом странном свидании

Известная певица и блогерша Jerry Heil еще не нашла свою любовь, но находится в поиске. Одно из свиданий запомнилось звезде надолго. Мужчина постоянно пытался обнять девушку и "угостить авокадо со своей ложки".

Украинская блогерша и певица Jerry Heil рассказала о самом странном свидании, которое у нее было. Во время встречи мужчина постоянно пытался перейти черту и нарушить личные границы.

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Самое странное свидание Jerry Heil

Своего партнера на свидании артистка назвала "чудаком". Он пытался обнять девушку и давал необычные советы.

Самый странный "подкат" был, когда я пошла на свидание с чудаком, который все время пытался меня крепко обнять, угостить авокадо со своей ложки и говорил, что "ты не воспринимаешь знаки Вселенной и боишься отдаться потоку",

– призналась звезда.

Jerry Heil поделилась, что социальные сети для нее важны. С их помощью блогерша может делиться опытом с подписчиками.

"У меня есть цель, которой я подчиняю все свои действия. Я так открыта, потому что я понимаю, что в стране нет, например, сексуального образования и какие-то мои проблемы для кого-то могут стать уроком, – считает певица.



Jerry Heil / Фото из инстаграма звезды

Отметим, весной 2020 года Jerry Heil поделилась откровенным признанием о личной жизни, которое ее аудитория восприняла по-разному. Тогда девушка рассказала, что никогда не испытывала настоящую любовь, а все ее отношения длились несколько недель.

Исполнительница вместе с тем добавила, что у нее никогда не было интима, потому что всегда закрывается в себе. В мае этого года Jerry Heil подтвердила, что до сих пор остается девственницей. Но этого звезда ни в коем случае не стесняется.