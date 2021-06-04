Как звезда Playboy: пышногрудая Деми Роуз пикантно позировала на камеру

Британская модель Деми Роуз в очередной раз опубликовала сексуальное фото, где демонстрирует свою большую грудь под крошечным топом. Снимок уже успели оценить 300 тысяч фанатов.

На новом фото соблазнительная Деми Роуз надела только бежевые трусики, которые подчеркивали ее ягодицы и зону бикини, а также молочный топ на завязках и с рукавами, который она рекламировала для фото. Он едва прикрывал пышную грудь звезды, выглядывающей из майки.

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Сексапильная Деми Роуз



Соблазнительная Деми Роуз / Фото из инстаграма модели

Ее длинные волосы были распущены и имели легкие волны, а лицо – подчеркнуто нежным дневным макияжем. В сети ее уже назвали "русалкой" в таком светлом и легком образе.

"Королева уюта", – лаконично подписала фото Деми. Фотосессия для бренда топа Pretty Little Thing проходила в гостиничном номере.



Деми Роуз выпятила пышную грудь / Фото из инстаграма Деми Роуз

Стоит добавить, что днем ранее знаменитость публиковала еще один откровенный образ от того же бренда одежды, примерив лавандовый свитер с глубоким декольте.