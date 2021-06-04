Наче зірка Playboy: пишногруда Демі Роуз пікантно позувала на камеру

Британська модель Демі Роуз вкотре опублікувала сексуальне фото, де демонструє свої великі груди під крихітним топом. Знімок вже встигли оцінити 300 тисяч фанатів.

На новому фото зваблива Демі Роуз одягнула лише бежеві трусики, що підкреслювали її сідниці та зону бікіні, а також молочний топ на зав'язках та з рукавами, який вона рекламувала для фото. Він ледь прикривав пишні груди зірки, що виглядали із майки.

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Сексапільна Демі Роуз



Спокуслива Демі Роуз / Фото з інстаграму моделі

Її довге волосся було розпущеним та мало легкі хвилі, а обличчя – підкреслене ніжним денним макіяжем. У мережі її вже назвали "русалкою" у такому світлому та легкому образі.

"Королева затишку", – лаконічно підписала фото Демі. Фотосесія для бренду топу Pretty Little Thing відбувалась у готельному номері.



Демі Роуз випнула пишні груди / Фото з інстаграму Демі Роуз

Варто додати, що днем раніше знаменитість публікувала ще один відвертий образ від того ж бренду одягу, примірявши лавандовий светр з глибоким декольте.