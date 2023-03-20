Андрей Бедняков эмоционально отреагировал на приезд Путина в Мариуполь: "Меня разбирает злоба"

Ночью 19 марта Владимир Путин посетил временно оккупированный Мариуполь. Пропагандисты опубликовали несколько видео, как диктатор общался с местными жителями. Выглядело это очень цинично. На приезд Путина в Мариуполь отреагировал и Андрей Бедняков, для которого это родной город.

Напомним, что российские пропагандисты ночью опубликовали видео по ночному визиту Путина в оккупированный Мариуполь, но "протыкали" важный момент. Этот спектакль диктатора прокомментировал и шоумен Андрей Бедняков.

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Бедняков отреагировал на визит Путина в Мариуполь

Ведущий написал достаточно эмоциональный пост в соцсетях.

"Нравится?" спрашивает он о разрушившем городе. "Современно" говорит он, указывая на дома, построенные на месте других, разбитых русской армией до фона. Только вдумайтесь насколько все лицемерно и дико,

– заявляет Бедняков.

Он признается, что когда каждый раз, как видит в Мариуполе "открытки" для их зрителя, его разбирает злость.

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Андрей Бедняков также высказался о людях, появившихся в видео пропагандистских СМИ.

"А эти "благодарные" люди мою злобу усилили в сто раз. Многие пишет, что люди эти "ряженые" (актеры – 24 Канал). Но у нас в городе, к сожалению, были поклонники русского мира. И, слушая, что несут эти люди, я понимаю, что у меня к ним огромная злость, именно к тем, кто ждет и зовет», – ответил шоумен.

По его словам, именно из-за таких людей украинцы не могут приехать к себе на родину (в Мариуполь – 24 Канал), из-за них погибли десятки тысяч человек, из-за них разрушен наш город.

Ведущий говорит, что народу всегда прививали эту любовь к хозяину, царю, будто он всегда прав, без него нас нет.

Вот и сейчас. Этот человек (Путин – 24 Канал) разрушил вашу мирную жизнь, убил людей, искалечил судьбу. Но вы по-прежнему выходите кричать "ура" и махать со слезами на глазах флажками. Вы просто не можете иначе,

– добавил Бедняков.

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