Пусть закроют небо, – солист Kalush Orchestra о поддержке на Евровидении-2022

После начала войны в Украине группа Kalush Orchestra поднялась на первые строчки в букмекерской таблице Евровидения-2022. Солист коллектива отметил, что не хотелось бы побеждать в конкурсе за счет войны.

Олег Псюк вместе с командой должен был готовиться к Евровидению-2022, но война все изменила. Сейчас он в Ивано-Франковске возглавляет волонтерскую организацию, в которую входят 20 человек. Они помогают людям найти убежище, транспорт, лекарства, перебраться и т.д.

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Олег Псюк об участии в Евровидении-2022

Музыкант подчеркнул, что бороться с врагом нужно и на культурном фронте: не слушать российскую музыку и не смотреть их фильмы, не потреблять продукты из страны-агрессора. Напротив, сейчас, как никогда, нужно поддерживать все украинское. Таким образом, мы будем помогать развивать украинский рынок.

Потому что сейчас мы видим, что за последнюю неделю у нас в топ Apple Music первые восемь песен – на украинском. И это первый раз за историю Вселенной просто, такого никогда не было,

– отметил Олег.

Популярность сейчас набрала Stefania, с которой Kalush Orchestra представит Украину на Евровидении: "Stefania – это песня, написанная для мамы, которая потом попала на Евровидение, а теперь я могу ее считать протестной песней. Хотя там об этом нет ни слова, но она вот стала как раз той песней, в которой очень много украинского этнокода".

Псюк отметил, что сейчас Украина поднялась в таблице букмекерских прогнозов Евровидения, однако коллективу не хотелось бы побеждать за счет войны: "Я считаю, что у нас очень сильная песня. По-моему, у нас достаточно высокие шансы для победы".

Но если уж есть такая мода у европейцев нас поддерживать, то пусть закроют небо, вот что важнее. Даже вместо того чтобы за нас голосовать. Это важнее гораздо. Мы уже давали интервью нескольким зарубежным изданиям, и вообще всюду, где только можем, об этом говорим. Будем надеяться, это нам очень помогло бы,

– подчеркнул музыкант.

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