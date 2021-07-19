Пусть никто не пробивает Кремль твой, – Иван Дорн дал "братский" концерт в России

На днях скандальный певец из Украины Иван Дорн выступил в России. Он дал концерт на фестивале в Нижнем Новгороде. Со сцены артист назвал город братом и возвеличил Кремль.

Российский гастролер Иван Дорн снова оконфузился из-за выступления в России. В субботу, 17 июля, он стал хедлайнером музыкального фестиваля "Столица закатов", который состоялся в Нижнем Новгороде. Со сцены певец продекламировал стихотворение, которое написал к 800-летию города.

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32-летний Иван Дорн назвал Нижний Новгород братским городом, который всегда готов к бою. В тот вечер его соперником была "банда киевских ребят", которая захватила и прогнула под себя сцену.

"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.

Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.

Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.

Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.

Нижний Новгород холмистый с характерною чертой,

Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.

Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", – продекламировал певец из Украины.

После этого российская публика разразилась овациями. Далее Дорн стал восхвалять не только Кремль, но и Нижний Новгород, называя его "столицей людей прекрасных".

Иван Дорн и Россия