Пусть никто не пробивает Кремль твой, – Иван Дорн дал "братский" концерт в России
Источник:NewsNN
На днях скандальный певец из Украины Иван Дорн выступил в России. Он дал концерт на фестивале в Нижнем Новгороде. Со сцены артист назвал город братом и возвеличил Кремль.
Российский гастролер Иван Дорн снова оконфузился из-за выступления в России. В субботу, 17 июля, он стал хедлайнером музыкального фестиваля "Столица закатов", который состоялся в Нижнем Новгороде. Со сцены певец продекламировал стихотворение, которое написал к 800-летию города.
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32-летний Иван Дорн назвал Нижний Новгород братским городом, который всегда готов к бою. В тот вечер его соперником была "банда киевских ребят", которая захватила и прогнула под себя сцену.
"Реки за спиной сливают русло: два – в один поток.
Стрелка град оберегает восьмисотый уже год.
Этот град я поздравляю! Юбиляр ты мой родной.
Пусть никто не пробивает честь твою и Кремль твой.
Нижний Новгород холмистый с характерною чертой,
Добрых жителей и чистых, и всегда готовых в бой.
Что ж, зацепимся за это, приготовься к бою, брат", – продекламировал певец из Украины.
После этого российская публика разразилась овациями. Далее Дорн стал восхвалять не только Кремль, но и Нижний Новгород, называя его "столицей людей прекрасных".
Иван Дорн и Россия
- После начала войны на востоке певец гастролировал по России и получал главные музыкальные награды. В 2017 году он стал "Лучшим артистом России" по версии MTV.
- Певец давал неоднозначные комментарии российскому блогеру Юрию Дудю, называя вооруженную агрессию России против Украины "ссорой двух братьев", а музыку – тем, что может их объединить.
- Иван Дорн уверял, что никогда не помогал украинским военным, хоть один из волонтеров купил за его деньги оптический прицел.