Пусть это воскресенье принесет кроху покоя: как Осадчая, Гвоздева празднуют Вербное воскресенье

"Не я бью – ива бьет" приобрели уже совсем новые смыслы в сложное военное время в Украине. Ведущие, певцы и актеры тоже приобщились к маленьким празднованиям и поздравили украинцев со светлым праздником Пасхи.

Сейчас всему украинскому народу, как никогда раньше, нужно объединить все усилия и молитвы ради всеобщей победы над Россией. Такого же мнения и украинские знаменитости, пожелавшие поклонникам в Вербное воскресенье любовь, спокойствие и мир.

Важно Вербное воскресенье 2022: традиция освящения ивовых ветвей и что нельзя делать в этот день

Илона Гвоздева

Хотя женщина сейчас находится в эмиграции с детьми и мамой в Италии, она не забыла о праздновании Вербного воскресенья. Хотя сейчас в Европе итальянцы и другие народы празднуют "католическую" Пасху.

"Приветствую всех с Вербным воскресеньем! Желаю всем нам победы, мира, согласия и сил выстоять и пережить эти трудные времена! Пусть Господь Бог услышит все наши молитвы и придет мир в наши сердца, дома и нашу страну! Кстати, в Италии вместо ивы ветвь оливкового дерева", – говорит танцовщица.



Илона Гвоздева с оливковой ветвью / Фото из инстаграмма танцовщицы

Екатерина Осадчая

Украинская телеведущая поделилась в сети архивным фото, где показывает округлый беременный живот. Как оказалось, это фото 1-летней давности, когда в стране было спокойствие и мирное большинство регионов Украины. Сейчас женщина желает только одного – чтобы Украина победила в жестоком противостоянии.

"Ровно год назад… Готовились к Пасхе и стать еще раз родителями… С Вербным воскресеньем. Мы, как никогда объединяемся в молитве за Украину, за наших бойцов, за мир, за каждого раненого и за покой погибших. Мы заслуживаем того, чтобы снова планировать Пасху, рожать детей под мирным небом и не учиться детям рассказывать о войне. Пусть это воскресенье принесет нам хоть крошку покоя", – написала Осадчая.



Екатерина Осадчая поздравила с Вербным воскресеньем / Фото из инстаграмма ведущей

Юрий Горбунов

Мужчина Осадчей в это время находится во Львове, где уже сегодня успел освятить вербу в одном из храмов в центре города. Юрий написал, что все украинцы сейчас имеют одну мечту в предпраздничное время Пасхи.

"С Вербным воскресеньем вас! От ныне за неделю Пасха!! Сегодня все украинцы имеют одну мечту! Все молитвы, слова и пожелания одни – победа и мир!! Пусть как можно скорее наступит этот день! Слава Украине!!!" – пожелал Горбунов.



Юрий Горбунов освятил иву в центре Львова / Фото из инстаграмма ведущего

Ирина Федишин

Вербное воскресенье Ирина Федишин отметила со своими родными – мужем и двумя сыновьями. Женщина тоже пожелала украинцам победы.



Ирина Федишин с сыновьями в Вербное воскресенье / Фото с инстаграмма певицы

Не я бью – "Верба" бьет

Поскольку Вооруженные Силы Украины 17 апреля тоже оригинально подошли к поздравлению с Вербным воскресеньем, инициативу перехватили и украинские звезды. Они показали реактивную систему залпового огня "Верба", которая тоже бьет по российской армии и приближает Украину к победе. Мотивирующими поздравлениями с украинским вооружением поделились в сети Маша Ефросинина, Никита Добрынин, Елена Мозговая и Владимир Остапчук.



Маша Ефросинина поздравила с Вербным воскресеньем / Фото с инстаграм-сторис ведущей



Добрынин убежден, что победа все ближе / Фото из инстаграм-сторис ведущего



Елена Мозговая говорит, что "не я бью – Ива бьет" / Фото из фейсбука продюсерки



Владимир Остапчук поздравил украинцев с Вербным воскресеньем / Фото с инстаграм-сторис