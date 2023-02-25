"Пташка" трогательно спела "Пливе кача" в Германии: проникновенное видео

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук с позывным "Пташка" выступила в Германии в годовщину вторжения. Защитница из "Азовстали" трогательно спела песню "Пливе кача" перед немецкими чиновниками, в том числе и президентом Штайнмайером и канцлером Шольцем.

Для мероприятия в Германии "Пташка" выбрала невероятное вышитое платье от украинской дизайнер Юлии Магдич. В соцсети Екатерина показала кадры по встрече и видео, как пела песню.

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Защитница Мариуполя поблагодарила за возможность услышать и за поддержку и помощь украинскому народу.

Спасибо господину Штанмайеру и господину Шольцу, а также многим мудрым и отзывчивым людям, которые помогают Украине! Германия сегодня устами президента громко и непоколебимо высказала свою позицию, за что я благодарна от всей души,

- сказала "Пташка".

Кроме того, Екатерина спела проникновенную песню "Пливе кача" на торжественном мероприятии.

"Пташка" спела "Пливе кача" в Германии: смотрите видео



В Instagram-Stories Екатерина показала свой невероятный наряд. На мероприятие в Германии она надела красивое черное платье с желтыми цветочными элементами украинской дизайнерки Юлии Магдич.

"Это платье покорило сегодня Германию", – написала "Пташка".



"Пташка" в платье украинской дизайнерки / Фото с ее инстаграм-сториз

Кстати, недавно Екатерина Полищук спела песню "Ой, в лугу красная калина" на Софийской площади в Киеве.

Напомним, что долгое время "Пташка" находилась в плену и только в конце сентября ее удалось вернуть домой. Позже девушка рассказала, что в русском плену написала стихотворение. Последние 4 строки Полищук увековечила на своей коже.