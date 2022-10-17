Экс-подопечная Монатика встретилась с "Пташкой" в ночном клубе Киева: редкостное селфи

Певица Lida Lee, которую продюсировал Монатик, лично познакомилась с Екатериной Полищук из "Азовстали". Медик с позывным "Пташка" пришла на ее варьете-шоу в одном из ночных клубов Киева. Как выяснилось, девушку отнюдь не раздражает то, что жизнь в столице кипит, напротив.

Lida Lee рассказала в сети, "Пташка" была одной из гостей ее перформанса в столице. Там она услышала от парамедикини важные и актуальные для себя слова: "Мы находимся там, на передовой, чтобы вы здесь продолжали делать свое дело". После этого артистка назвала 21-летнюю Екатерину Полищук супергероиней.

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Экс-подопечная Монатика рассказала о встрече с "Пташкой" из "Азовстали"

"Пташка" – одна из миллионов женщин-супергероинь, которые, если по-честному, гораздо круче персонажек из DC и Marvel. На глаза наворачиваются слезы, когда вижу наших защитников на свободе дома,

– эмоционально написала Lida Lee.

Lida Lee с Екатериной "Пташкой" Полищук / Фото с инстаграма певицы

Однако экс-подопечная Монатика напомнила, что обязанность каждого из нас – делать все возможное, чтобы другие пленники как можно скорее вернулись на родную землю.

"Мечтаю, чтобы все пленные защитники и защитницы вернулись домой. Не хватает благодарности каждому, кто защищает Украину на фронте и в тылу. Поэтому давайте конвертировать их в поступки. Кричать на весь мир о мужестве каждого защитника, работать усерднее, донатить больше. І верить в лучшее. Так ведь и будет", – смотивировала артистка.

Стоит добавить, что возвращение из плена всех украинских военных – главная цель Екатерины Полищук. Из-за нее она может даже отказаться от выступления на "Голосе страны", куда ее пригласил сам продюсер Владимир Завадюк.

"В первую очередь для меня – это возвращение ребят, поэтому будем смотреть. Я очень сильно хочу радовать людей, которые вдохновляются моим пением. Если это воспламеняет сердца, я буду петь", – ответила "Пташка" Завадюку.