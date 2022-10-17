В самое сердце: сеть бурно реагирует на пение "Пташки" перед матчем Шахтер – Динамо – видео

Всего несколько недель назад Екатерину Полищук с позывным "Пташка" вернули из российского плена, а уже 16 октября она спела на "Арене Львов". Девушка, ставшая голосом "Азовстали", исполнила гимн Украины перед матчем Шахтер – Динамо.

В воскресенье, 16 октября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли свой первый матч с начала российского вторжения. Символично, что перед их поединком гимн спела защитница "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук.

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"Пташка" спела гимн Украины перед матчем Шахтер – Динамо

21-летняя Екатерина Полищук еще проходит лечение в Киеве, но согласилась поехать во Львов, чтобы впервые после российского плена спеть на публике. Медик из "Азовстали" призналась, что горда исполнять гимн перед матчем Шахтер – Динамо, но напомнила, что главная ее цель – не большая сцена, а возвращение всех пленных.

Большая честь для меня, первая моя песня после ада на свободной земле! Для всех, кто под желто-голубым флагом борется каждый день за нашу свободу и независимость, мир и безопасность. "Азовсталь" поет несмотря ни на что, несокрушимо и непрерывно, она гремит, и она выстоит, как выстояла там. Мы вернемся домой все,

– вдохновенно прокомментировала "Пташка" в своем инстаграме.

Как на выступление "Пташки" отреагировала сеть

В комментариях Екатерину Полищук засыпали комплиментами не только за проникновенный вокал, но и за непреклонный дух, покоривший всю страну. Один из пользователей отметил, что она и есть воля, а другой отметил, что ее выступление на "Арене Львов" было честью для футболистов "Шахтера" и "Динамо":

"Какое красивое исполнение гимна. Спасибо вам";

"Это было непревзойдённо, в самое сердце";

"Молодец, очень хорошо спела, с душой и большой любовью к нашему народу";

"Пташка, как мы ждали услышать твое пение на свободе";

"Самое красивое исполнение гимна";

"Невероятно и до слез. Наша Пташка. Спасибо вам";

"Тебя поддерживает вся Украина! Ты символ несокрушимости";

"Большая честь – это ты рядом, а футбол – это просто мяч";

"Спасибо вам за все! Вы прекрасны во всех значениях этого слова";

"Ты есть воля".

"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"

"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"

"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"