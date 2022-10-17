В самое сердце: сеть бурно реагирует на пение "Пташки" перед матчем Шахтер – Динамо – видео
Источник:Футбольный клуб "Шахтер"
Всего несколько недель назад Екатерину Полищук с позывным "Пташка" вернули из российского плена, а уже 16 октября она спела на "Арене Львов". Девушка, ставшая голосом "Азовстали", исполнила гимн Украины перед матчем Шахтер – Динамо.
В воскресенье, 16 октября, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" сыграли свой первый матч с начала российского вторжения. Символично, что перед их поединком гимн спела защитница "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук.
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"Пташка" спела гимн Украины перед матчем Шахтер – Динамо
21-летняя Екатерина Полищук еще проходит лечение в Киеве, но согласилась поехать во Львов, чтобы впервые после российского плена спеть на публике. Медик из "Азовстали" призналась, что горда исполнять гимн перед матчем Шахтер – Динамо, но напомнила, что главная ее цель – не большая сцена, а возвращение всех пленных.
Большая честь для меня, первая моя песня после ада на свободной земле! Для всех, кто под желто-голубым флагом борется каждый день за нашу свободу и независимость, мир и безопасность. "Азовсталь" поет несмотря ни на что, несокрушимо и непрерывно, она гремит, и она выстоит, как выстояла там. Мы вернемся домой все,
– вдохновенно прокомментировала "Пташка" в своем инстаграме.
Как на выступление "Пташки" отреагировала сеть
В комментариях Екатерину Полищук засыпали комплиментами не только за проникновенный вокал, но и за непреклонный дух, покоривший всю страну. Один из пользователей отметил, что она и есть воля, а другой отметил, что ее выступление на "Арене Львов" было честью для футболистов "Шахтера" и "Динамо":
- "Какое красивое исполнение гимна. Спасибо вам";
- "Это было непревзойдённо, в самое сердце";
- "Молодец, очень хорошо спела, с душой и большой любовью к нашему народу";
- "Пташка, как мы ждали услышать твое пение на свободе";
- "Самое красивое исполнение гимна";
- "Невероятно и до слез. Наша Пташка. Спасибо вам";
- "Тебя поддерживает вся Украина! Ты символ несокрушимости";
- "Большая честь – это ты рядом, а футбол – это просто мяч";
- "Спасибо вам за все! Вы прекрасны во всех значениях этого слова";
- "Ты есть воля".
"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"
"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"
"Пташка" спела гимн перед матчем Шахтер – Динамо / Фото "Шахтера"
- Екатерина Полищук родом из Тернопольщины. По образованию она музыкант, училась на певческом отделении Тернопольского художественного колледжа имени Соломии Крушельницкой. Девушка пишет музыку и стихи.
- Весной 2021 года Екатерина окончила медицинские курсы и стала парамедиком в гарнизоне "Госпитальеры".
- "Пташка" стала известной после того, как видео с ее пением в подвалах "Азовстали" разлетелось по сети.