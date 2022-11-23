"Пташка" Екатерина Полищук высказалась о шоу-бизнесе: хочет ли она начать там карьеру

Защитница Мариуполя Екатерина Полищук, которую зовут "Пташкой", высказалась о шоу-бизнесе. Она призналась, видит ли себя на сцене.

Парамедик Екатерина Полищук покорила украинцев выступлением на "Голосе страны". Но "Пташка" призналась, что не видит себя на сцене, о чем призналась в инстаграм-сториз.

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"Пташка" о шоу-бизнесе

Екатерина Полищук поделилась, что для нее участие в вокальном проекте было очень эмоциональным. Она добавила, что встретила там многих разных людей, но намекнула на их неискренность.

"Пташка" призналась, что не видит себя на сцене. Но признает, что это способ борьбы с врагом.

Меня долго не было в эфире, я отпиралась после шоу. Это было эмоционально. По-разному эмоционально. Встретились разные люди и я в очередной раз убедилась, что мое место не на сцене, прямо сейчас это один из методов борьбы. Но не мое. Особенно шоу-бизнес. Хоть и встретились настоящие и понимающие, но их 20%,

– призналась Екатерина Полищук.



"Птичка" о шоу-бизнесе / Фото с инстаграм-сториз

Как "Пташка" пела в "Голосе страны"

В октябре продюсер Владимир Завадюк пригласил "Пташку" выступить на "Голосе страны". Тогда она проходила реабилитацию после плена, поэтому четкого ответа не дала.

Все-таки Екатерина Полищук решила спеть в суперфинале. Она исполнила песню "Спи маленький козачок" и поблагодарила защитников.

"Я хочу поблагодарить всех, кто борется, всех, кто держится, всех, кто поет. Мы должны быть сильны, как несгибаемая "Азовсталь". Свободу защитникам "Азовстали", свободу защитникам Украины".

Выступление Екатерины Полищук на "Голосе країни": смотрите видео онлайн