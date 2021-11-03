Против принудительной вакцинации: Анастасия Приходько вышла на митинг

Украинская певица Анастасия Приходько вышла на митинг, потому что среди ее знакомых есть много вакцинированных, которые заболели коронавирусом. Она также призналась, что не была инфицированной COVID-19 и у нее сильный иммунитет.

3 ноября в Киеве состоялся митинг против принудительной вакцинации. Анастасия Приходько на личной странице в инстаграме опубликовала видео, где объяснила свою позицию относительно вакцинации.

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Анастасия Приходько о вакцинации от COVID-19

Мысли Приходько о паспортах вакцинации: "Есть COVID-паспорта, в которых указано, что человек вакцинирован и может лететь куда угодно отдыхать. В отпуске он заболел коронавирусом, знает об этом. А ведь он имеет паспорт и спокойно заходит в аэропорт, кафе, самолет. Он болен, но имеет этот паспорт. И ему безразлично. Она вакцинирован".

Певица о больных COVID-19 от знакомых: "Мы вакцинируем детей от БЦЖ, АКДС и тому подобное, чтобы они не болели. И они не болеют. А сейчас нас заставляют вакцинироваться, чтобы в случае болезни легче перенести ее. Все, кого я знаю, болеют после вакцинации. Они просто переносят эту инфекцию легче. В чем проблема: можно во время болезни продолжать делать все то, что делали раньше, потому что имеют паспорт вакцинации. И никто ничего не может сказать. Люди будут скрывать болезнь, потому что у всех есть проблемы, работа, обязанности, дети и тому подобное. Люди не могут сидеть дома".

Исполнительница об отсутствии лекарства от COVID-19: "Два года мы по дороге вниз. Потому что лекарств от коронавируса до сих пор нет. Говорят, что они якобы в разработке. Странно, 2 года COVID-19 царит в мире, а лекарств нет. Вакцину разрабатывают от 3 до 6 лет. Мы же знаем, что в разных странах есть экспериментальные вакцины. И разные. Но есть такие вакцины, уколов ее вы не сможете попасть в половину стран".

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Обращение Приходько к власти: "Я не болела COVID-19. Не скажу, что у меня очень крутой иммунитет, но он у меня есть. Если могу противостоять этой болезни, так долго держаться, зачем вы заставляете меня вгонять в себя этот вирус? Зачем вы хотите сделать так, чтобы мой иммунитет ослаб? Вы заставляете меня ввести в себя маленькую дозу коронавируса. Но если мой иммунитет сильный, для чего делать это специально?".

Артистка боится последствий вакцинации: "Я боюсь. Потому что у моих детей нет никого кроме меня. Я не знаю, что будет со мной. Надеюсь на Бога, верю в него. Банально, но у Бога на каждого из нас свои планы. Откровенно скажу, что против этой экспериментальной вакцины для наших детей".

Анастасия против принудительной вакцинации, однако никого не призывает и не отговаривает от прививки. По мнению певицы, каждый человек должен самостоятельно принимать подобные решения.

Реакция сети

. В больницах Украины на прошлой неделе было 93,5 % госпитализированных с COVID-19 и всего 6% – вакцинированных.

Многие сторонники Приходько поддержали ее и также выступили против вакцинации от коронавируса.

"Благодарю вас, Настя, за такие правильные размышления над темой вакцинации! Полностью поддерживаю и уважаю вас за честную позицию!"

"На 100 процентов согласна. Но, к сожалению, большинство людей пойдут и сделают прививку, так как нужно на работу, ездить общественным транспортом, оплачивать аренду квартиры, коммунальные услуги, кормить семью, и это очень страшно. У нас нет выбора".

"Согласна с каждым вашим словом! Приятно было слушать! Дети – наше все!"

Но есть и те люди, которые отмечают, что вакцинация спасает жизни и является необходимой в борьбе с коронавирусом.

"Вакцина для того, чтобы почти бессимптомно или в легкой форме переболеть, не заразить людей, которых коронавирус может убить.

"Тому, кто не болел, трудно понять для чего эта вакцина. Колоть страшно, а болеть не страшно?"

"Настя, вы детей вакцинируете? Если да, то какие обследования делаете перед этим? Почему мы, взрослые, так упираемся быть здоровыми?"

Записаться на вакцинацию можно через своего семейного врача или сервис Helsi. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19 или через своего врача.