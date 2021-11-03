Против принудительной вакцинации: Анастасия Приходько вышла на митинг
Источник:инстаграм Анастасии Приходько
Украинская певица Анастасия Приходько вышла на митинг, потому что среди ее знакомых есть много вакцинированных, которые заболели коронавирусом. Она также призналась, что не была инфицированной COVID-19 и у нее сильный иммунитет.
3 ноября в Киеве состоялся митинг против принудительной вакцинации. Анастасия Приходько на личной странице в инстаграме опубликовала видео, где объяснила свою позицию относительно вакцинации.
Актуально Екатерина Кухар призвала украинцев вакцинироваться: эксклюзивное видео
Анастасия Приходько о вакцинации от COVID-19
Мысли Приходько о паспортах вакцинации: "Есть COVID-паспорта, в которых указано, что человек вакцинирован и может лететь куда угодно отдыхать. В отпуске он заболел коронавирусом, знает об этом. А ведь он имеет паспорт и спокойно заходит в аэропорт, кафе, самолет. Он болен, но имеет этот паспорт. И ему безразлично. Она вакцинирован".
Певица о больных COVID-19 от знакомых: "Мы вакцинируем детей от БЦЖ, АКДС и тому подобное, чтобы они не болели. И они не болеют. А сейчас нас заставляют вакцинироваться, чтобы в случае болезни легче перенести ее. Все, кого я знаю, болеют после вакцинации. Они просто переносят эту инфекцию легче. В чем проблема: можно во время болезни продолжать делать все то, что делали раньше, потому что имеют паспорт вакцинации. И никто ничего не может сказать. Люди будут скрывать болезнь, потому что у всех есть проблемы, работа, обязанности, дети и тому подобное. Люди не могут сидеть дома".
Исполнительница об отсутствии лекарства от COVID-19: "Два года мы по дороге вниз. Потому что лекарств от коронавируса до сих пор нет. Говорят, что они якобы в разработке. Странно, 2 года COVID-19 царит в мире, а лекарств нет. Вакцину разрабатывают от 3 до 6 лет. Мы же знаем, что в разных странах есть экспериментальные вакцины. И разные. Но есть такие вакцины, уколов ее вы не сможете попасть в половину стран".
Обратите внимание! Блогерша-миллионщица Татьяна Пренткович заявила, что не будет вакцинироваться: почему она неправа
Обращение Приходько к власти: "Я не болела COVID-19. Не скажу, что у меня очень крутой иммунитет, но он у меня есть. Если могу противостоять этой болезни, так долго держаться, зачем вы заставляете меня вгонять в себя этот вирус? Зачем вы хотите сделать так, чтобы мой иммунитет ослаб? Вы заставляете меня ввести в себя маленькую дозу коронавируса. Но если мой иммунитет сильный, для чего делать это специально?".
Артистка боится последствий вакцинации: "Я боюсь. Потому что у моих детей нет никого кроме меня. Я не знаю, что будет со мной. Надеюсь на Бога, верю в него. Банально, но у Бога на каждого из нас свои планы. Откровенно скажу, что против этой экспериментальной вакцины для наших детей".
Анастасия против принудительной вакцинации, однако никого не призывает и не отговаривает от прививки. По мнению певицы, каждый человек должен самостоятельно принимать подобные решения.Вакцинация – лучший способ уберечься от коронавируса. В больницах Украины на прошлой неделе было 93,5 % госпитализированных с COVID-19 и всего 6% – вакцинированных.
Реакция сети
Многие сторонники Приходько поддержали ее и также выступили против вакцинации от коронавируса.
- "Благодарю вас, Настя, за такие правильные размышления над темой вакцинации! Полностью поддерживаю и уважаю вас за честную позицию!"
- "На 100 процентов согласна. Но, к сожалению, большинство людей пойдут и сделают прививку, так как нужно на работу, ездить общественным транспортом, оплачивать аренду квартиры, коммунальные услуги, кормить семью, и это очень страшно. У нас нет выбора".
- "Согласна с каждым вашим словом! Приятно было слушать! Дети – наше все!"
Но есть и те люди, которые отмечают, что вакцинация спасает жизни и является необходимой в борьбе с коронавирусом.
- "Вакцина для того, чтобы почти бессимптомно или в легкой форме переболеть, не заразить людей, которых коронавирус может убить.
- "Тому, кто не болел, трудно понять для чего эта вакцина. Колоть страшно, а болеть не страшно?"
- "Настя, вы детей вакцинируете? Если да, то какие обследования делаете перед этим? Почему мы, взрослые, так упираемся быть здоровыми?"