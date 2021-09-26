Прослушивали в спальне и имели доступ к телефону: новые детали опекунства над Бритни Спирс

Новыми подробностями опекунства над Бритни Спирс поделился экс-работник охранной фирмы Black Box Security Алекс Власов. Эта компания сотрудничала с певицей. Отец Бритни просил рабочих следить за ее общением, а также прослушивал разговоры дочери с детьми и любимым в спальне.

The New York Times вместе с Hulu презентовали документальный фильм Controlling Britney Spears ("Контроль над Бритни Спирс"). В нем раскрыли немало новых деталей скандального опекунства над певицей.

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Опекунство над Бритни Спирс

Алекс Власов работал с командой артистки в течение девяти лет. Он поделился, что отец Бритни и охранная фирма следили за ее общением и личными разговорами в спальне. Мужчина рассказал, что однажды его попросили задать функцию родительского контроля на мобильный телефон Спирс. Охранная фирма смогла получить доступ к телефону звезды, войдя в ее учетную запись на iCloud.

"Мой директор Идан спросил меня, есть ли какие-либо услуги мониторинга для айфона. Я сперва не понял, о чем он. Идан объяснил, что подразумевает родительский контроль. Сказал, что суд и адвокат Бритни знают об этом. Якобы это для ее безопасности и защиты", – рассказал Власов.

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Мужчина добавил, что Джейми Спирс в частые с сотрудниками фирмы обсуждал распорядок дня дочери. Певица не могла остаться одна даже в собственном доме. Ее интимные отношения также были под строгим контролем.

По словам Алекса, возлюбленные Спирс должны были подписывать строгие соглашения о неразглашении. В 2020 году такое соглашение подписал нынешний жених исполнительницы. Согласно с ней, парню запрещено публиковать в социальных сетях сообщения о Бритни без предварительного письменного согласия ее отца. Оказалось, что охранная фирма следила не только за певицей, но и за бойфрендами, с которыми она встречалась в течение этих лет.