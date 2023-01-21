Из школы в Харькове – Вакарчук о подарке от Дениса Монастырского и последнем сообщении
Источник:Святослав Вакарчук
21 января в Киеве прощаются с руководством МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах. В этот день Святослав Вакарчук поделился воспоминаниями о министре МВД Денисе Монастырском и последнем подарке от него.
Утром 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины. Эта катастрофа стала еще одним потрясением для украинцев, ведь за несколько дней до этого произошла трагедия в Днепре – российская ракета попала в жилой дом.
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В ужасной авиатроще погибли Денис Монастырский, Евгений Енин и пятеро других работников Министерства внутренних дел. В день, когда их провожают в последний путь, Святослав Вакарчук поделился теплыми воспоминаниями о главе ведомства.
Святослав Вакарчук о Денисе Монастырском
14 мая артист отмечал день рожденья. Тогда он был в Харьковской области, где еще шли боевые действия. Когда Вакарчук подъезжал в Харьков, Монастырский позвонил ему поздравить.
В разговоре спросил, где я. Услышав ответ, сказал: "Как вернешься в Киев, заходи. Имею подарок, символический",
– вспомнил Святослав.
Денис подарил музыканту маленький футляр, в котором была старенькая детская скрипка. Тогда рассказал, что это скрипка из музыкальной школы именно в Харькове. Школы, которую разбомбили россияне. Скрипка чудом уцелела.
Откровенно, это был один из самых трогательных подарков, которые я получал за всю свою жизнь,
– поделился Вакарчук.
Денис Монастырский и Святослав Вакарчук / Фото из инстаграмма артиста
В день гибели Дениса Монастырского Святослав Вакарчук не сумел сдержать эмоций. Он рассказал, что в последние 10 месяцев они много сотрудничали, вместе приближали победу. Денис и его заместитель Евгений Енин были умными, преданными Украине людьми.
Вертолет с руководством МВД на борту разбился в Броварах. Он упал возле детского сада, куда утром родители привели детей. Как на эту катастрофу реагировал звездный бомонд – смотрите по ссылке.