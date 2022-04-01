Прокляну каждый презерватив, – 33-летний Коля Серга на второй день в ВСУ захотел детей

Музыкант и телеведущий Коля Серга из-за войны пошел служить в ВСУ. Вместе с другими добровольцами он защищает родную Одессу. Уже на второй день службы звезда понял, что единственное, чего ему не хватает – детей.

В свои 33 года Коля Серга не женат и не признается, есть ли у него девушка. Однако после нашей победы мечтает о трех вещах – напиться, ведь в армии сухой закон, заняться любовью и стать отцом.

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Коля Серга о будущих детях

Буквально на второй день после того, как пришел в ВСУ, я в шутку сказал, что прокляну каждый презерватив, которым пользовался,

– с юмором заявил Коля Серга.

Он признался, что за свои 33 года успел побывать в самых красивых уголках планеты и вырасти духовно, но ему до сих пор некому передать этот опыт.

"Когда я пришел сюда, понял – у меня в жизни столько всего было, я столько всего увидел. У меня было все – я увидел мир, я очень глубоко путешествовал в духовный мир, учился, столько граней увидел этого мира, а детей у меня нет. Мне вроде бы никому это передать", – признался шоумен.