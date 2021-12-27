Проблемы сильнее, чем отношения, – Даша Астафьева разговорилась о разрыве с женихом

В октябре Даша Астафьева разошлась с бойфрендом, за которого собиралась замуж. Она отказывалась комментировать разрыв, а теперь призналась, что их чувства разрушили проблемы Артема с законом.

Расставание 36-летней Даши Астафьевой и Артема Кима шокировало весь шоу-биз. Влюбленные жили в гражданском браке пять лет, а последние четыре года ходили на суды жениха, которого подозревали в хищении государственных средств. Их отношения пережили и общественное порицание, и уголовное дело, однако все это не прошло бесследно. По словам модели, проблемы Артема ослабили их чувства.

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Они якобы исчерпали тот ресурс, который должен был бы пойти на строительство семьи и все хорошее. Ни Даша, ни Артем не были готовы продолжать отношения.

Как выяснилось, мы более друзья, чем люди, которые любят друг друга. Иногда плохие события могут разрушить и чувства, и то, что строилось годами... Очень сложно, когда проблемы сильнее, чем отношения,

– заявила артистка.

Знаменитость уверяет, что сейчас у них "другая любовь". Они остались настоящими друзьями. Сейчас певица не готова к новому роману. Она хочет оправиться после предыдущих отношений.

"Я не знаю, как это будет насчет Артема, но мне очень хорошо сейчас одной. Я никогда не думала о себе так, как сейчас. Конечно, друзья пытаются меня сосватать, но я хочу немножко прийти в себя", – делится Даша Астафьева.