Поздравила украинскую сборную: Меган Маркл выкрикнула "Слава Украине" на "Играх непокоренных"
17 апреля 2022 , 11:26Читати новину українською
Источник:Mirror
На открытии церемонии "Игорь непокоренных" в Нидерландах выступила Меган Маркл. Она приветствовала украинскую команду словами "Слава Украине".
16 апреля в Гааге начались международные спортивные соревнования "Игры непокоренных". Принц Гарри и Меган Маркл выступили на церемонии открытия.
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Меган Маркл почтила сборную Украины
Поздравляя украинскую команду, Меган Маркл выкрикнула "Слава Украине". Зал аплодировал стоя и бурными аплодисментами.
Для каждой команды, как мы с мужем отдаем себе отчет, было непросто приехать сюда, как физически, так и эмоционально. Особенно для сборной Украины, которую мы все поддерживаем
– сказала Меган Маркл.
Меган Маркл / Фото Getty Images
Что об Украине сказал принц Гарри
- Внук Елизаветы II так же упомянул Украину в своей речи. Он выразил мнение, что "Игры непокоренных" дадут Украине возможность показать себя.
- Принц Гарри также отдал уважение украинским военнослужащим, которые уехали в Нидерланды, чтобы принять участие в соревнованиях "Игры непокоренных".
- "Вы сказали мне вчера, почему решили присоединиться к нам во что бы то ни стало. Вы сказали, что пришли на эту глобальную арену не просто для того, чтобы показать свою силу, а чтобы сказать свою правду, правду о том, что происходит в вашей стране ", – подчеркнул принц Гарри.