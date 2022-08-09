Принцессе Беатрис – 34: любимый и сестра трогательно поздравили ее
Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис отметила день рождения. Ей исполнилось 34 года. Любимый принцессы и ее сестра опубликовали трогательные фотографии по случаю этого дня.
Наследница королевского престола не устраивала громких празднований. Вероятно, день рождения она отметила в кругу самых родных. Муж Беатрис и ее сестра опубликовали в сети поздравления для именинницы.
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Как Эдоардо Мапелли-Моцци поздравил Беатрис с днем рождения
Возлюбленный Беатрис опубликовал ее фото, на котором изображена на фоне воды и красивых яхт сзади. Поскольку супруги часто ездят в отпуска в Италию, откуда родом Эдоардо, то, вероятно, эту фотографию сделали именно там. Кроме атмосферного фото, муж адресовал жене приятные слова.
Ты самая лучшая жена в мире. В то же время ты самая лучшая мать на свете. Мы очень тебя любим. С днем рождения, любимая,
– написал Эдоардо.
К поздравлениям присоединилась сестра Беатрис
Принцесса Евгения также распространила на личной странице в инстаграмме трогательное сообщение. Она опубликовала серию фотографий, на которых изображена вместе с сестрой.
Также к поздравлениям присоединилась младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения. Она запостила в своем блоге в Instagram несколько фотографий, где они изображены вместе с сестрой.
С днем рождения, моя особенная сестренка. Очень люблю тебя,
– написала принцесса.
Для просмотра всех фото пролистывайте справа:
Другие члены королевской семьи пока не присоединились к поздравлениям.Обратите внимание! 4 августа день рождения праздновала Меган Маркл. Королевская семья тоже очень скромно поздравила ее. Лаконичные сообщения опубликовали герцоги Кембриджские и принц Чарльз.