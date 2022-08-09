Принцессе Беатрис – 34: любимый и сестра трогательно поздравили ее

Внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис отметила день рождения. Ей исполнилось 34 года. Любимый принцессы и ее сестра опубликовали трогательные фотографии по случаю этого дня.

Наследница королевского престола не устраивала громких празднований. Вероятно, день рождения она отметила в кругу самых родных. Муж Беатрис и ее сестра опубликовали в сети поздравления для именинницы.

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Как Эдоардо Мапелли-Моцци поздравил Беатрис с днем ​​рождения

Возлюбленный Беатрис опубликовал ее фото, на котором изображена на фоне воды и красивых яхт сзади. Поскольку супруги часто ездят в отпуска в Италию, откуда родом Эдоардо, то, вероятно, эту фотографию сделали именно там. Кроме атмосферного фото, муж адресовал жене приятные слова.

Ты самая лучшая жена в мире. В то же время ты самая лучшая мать на свете. Мы очень тебя любим. С днем ​​рождения, любимая,

– написал Эдоардо.

К поздравлениям присоединилась сестра Беатрис

Принцесса Евгения также распространила на личной странице в инстаграмме трогательное сообщение. Она опубликовала серию фотографий, на которых изображена вместе с сестрой.

Также к поздравлениям присоединилась младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения. Она запостила в своем блоге в Instagram несколько фотографий, где они изображены вместе с сестрой.

С днем ​​рождения, моя особенная сестренка. Очень люблю тебя,

– написала принцесса.

Для просмотра всех фото пролистывайте справа:

Другие члены королевской семьи пока не присоединились к поздравлениям.