18-летняя принцесса Леонор официально стала будущей королевой Испании: видео присяги

Наследница Испанского престола принцесса Леонор отметила 18-летие. В этот день она официально стала будущей королевой Испании.

Принцесса объявила присягу на верность своей стране и народу. Церемония прошла в Мадриде перед зданием парламента.

Интересно В изысканном костюме: королева Летиция провела дочь на обучение в военную академию

Сейчас Леонор проходит трехлетнее обучение в Армейской военной академии в Сарагосе.

Леонор стала будущей королевой Испании

18-летняя Леонор в день своего рождения приняла присягу на верность стране.

Справка! В настоящее время старшая дочь короля Испании Леонор носит титул принцессы Астурийской. Когда она сойдет на трон, она станет первой королевой Испании за последние 150 лет.

После этого принцесса прошла еще одну церемонию в парламенте, где она получила медали Конгресса и Сената.

На церемонии присяга присутствовали родители Леонор – король Испании Филипп и королева Летиция. Также на фото можно увидеть младшую сестру принцессы – Софию.

Принцесса Леонор на церемонии / Фото Casa de SM el Rey

Где учится принцесса Леонор: коротко