Принцесса Евгения трогательно поздравила сына с первым днем рождения: семейное фото в горах

9 февраля 2021 года принцесса Евгения впервые стала мамой. В присутствии мужа Джека Бруксбенка она родила мальчика Августа. Ему уже исполнился один год, а знаменитая мама поздравила его публично.

Принцесса Евгения хоть и ведет свой профиль в инстаграме самостоятельно, в отличие от старших членов королевской семьи, но неформальные фото публикует только по особым поводам. В среду, 9 февраля, был именно такой день – день рождения первенца Августа.

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Как принцесса Евгения поздравила сына с днем ​​рождения

В трогательном сообщении принцесса Евгения рассекретила, как ласково называет сына Августа. Как выяснилось, дома его зовут Оги.

Поздравляем нашего маленького героя Оги с первым днем ​​рожденья. Ты такая особенная душа, что освещаешь каждую комнату своей улыбкой и волной. Ты делаешь так, чтобы мы гордились. Мы тебя любим,

– написала принцесса Евгения.

Поздравительную публикацию она дополнила сразу дома фотографиями из семейного архива. На первой супруги изображены с именинником на вершине заснеженной горы. Похоже, кадр был сделан на зимних каникулах в Швейцарии, куда Евгения летала с мамой Сарой Йоркской, сестрой Беатрис и ее мужем Эдоардо.

На втором фото Август позировал уже сам – в сером костюме с табличкой с именем и среди детских игрушек. Очевидно, родители водят его в детский кружок для самых маленьких.

Принцесса Евгения с мужем и сыном / Фото с инстаграма внучки королевы Елизаветы II

Сын принцессы Евгении / Фото с инстаграма внучки королевы Елизаветы II