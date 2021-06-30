Принцесса Евгения показала прогулку с 4-месячным сыном: фото из Грин-парка в Лондоне

Внучка королевы Елизаветы II впервые вышла в свет с сыном Августом. Принцесса Евгения взяла 4-месячного малыша на прогулку по Грин-парку в Лондоне, где разместили фигуры более 100 слонов.

Как покровительница международной общественной организации Elephant Family принцесса Евгения не смогла пропустить выставку гигантского стада слонов в лондонском парке. К официальному выходу она приобщила первенца Августа, которого впервые взяла с собой на публичное мероприятие. Произошло это неспроста.

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В стаде The Tea Timers есть замечательный слоненок по имени Ассам Август. Мне было приятно взять моего Августа на встречу с ним,

– объяснила принцесса Евгения.

Для публичного выхода она выбрала черное платье длины миди с прозрачными рукавами и изумрудным принтом. Свой образ внучка Елизаветы II довершила белыми кроссовками и солнцезащитными очками. Первенца она также одела по-летнему. На малыше, которому вскоре исполнится пять месяцев, белое боди, носки и забавная ковбойская шляпа.

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К слову, принцесса Евгения имеет прогрессивные взгляды на материнство. Она часто публикует фото с первенцем в личном инстаграм-профиле. В последний раз она показывала фото сына по случаю Дня отца. Праздник отмечали 20 июня.