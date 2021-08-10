Сара Йоркская рассказала, как принцесса Диана относилась бы к Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Бывшая жена принца Эндрю Сара Йоркская в новом интервью рассказала, что принцесса Диана гордилась бы своими сыновьями – принцами Уильямом и Гарри. Также она хорошо относилась бы к их женам – Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Сара Йоркская порадовала поклонников королевской семьи Великобритании новыми подробностями об отношениях, которые могли бы сложиться у принцессы Дианы с невестками.

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Сара Йоркская о принцессе Диане

Мать принцев Уильяма и Гарри трагически погибла в автокатастрофе, которая произошла в Париже в августе 1997 года. На время смерти принцессе Диане было 36 лет. Ей не суждено было познакомиться с избранницами сыновей и увидеть их счастливыми на свадьбах.

Экс-жена принца Эндрю, которая дружила с Дианой, рассказала, что та гордилась бы сыновьями и одобрила бы их выбор.

Думаю, она бы очень гордилась своими мальчиками, которые твердо стоят на своем. Они так похожи на нее. Жизнь довольно сложная. Нам не нужно судить других. Мы должны быть открытыми, чтобы посмотреть на жизнь по-другому,

– сказала Сара Йоркская.



Принцы Уильям и Гарри с женами / Фото Getty Images

"Я считаю, что принцы являются прекрасными мальчиками с прекрасными женами и детьми. Думаю, она бы сказала: "Да!", – подчеркнула Сара.